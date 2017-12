Liberalii vor legi mai clare în domeniul maritim și cel al achizițiilor publice

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie a început. Odată cu ea, competitorii electorali au început să detalieze proiectele cu care vor să-i convingă pe alegători să le dea votul. Ceva mai grăbiți, liberalii constănțeni au organizat, vineri, o conferință de presă în care i-au prezentat pe Vergil Chițac și Bogdan Huțucă, cei care deschid listele de candidați ai PNL Constanța la alegerile parlamentare: Chițac la Senat, iar Huțucă la Camera Deputaților. Fost candidat la funcția de primar al Constanței, Chițac a declarat că își dorește o campanie electorală pozitivă și care să nu fie dominată de o critică distructivă a oponenților. Ea trebuie să fie bazată pe un dialog constructiv, în care să se pună accent în primul rând pe ceea ce partidele și candidații lor pot să le ofere românilor. „E limpede că o politică nouă nu se poate face decât cu oameni noi. Este lucrul pe care l-a înțeles PNL Constanța. A fost extrem de dificil, pentru că, în cazul nostru, a fost vorba de o reînnoire fundamentală a echipei de candidați. După tragedia de la Colectiv, sistemul politic românesc a fost pur și simplu desființat de populație. De aceea, a fost nevoie ca, în acest acest an, partidele să se reformeze. E limpede că viitorului Parlament îi revine sarcina grea de a reforma toate sistemele publice importante: Educația, Sănătatea, Infrastructura, dar și Administrația Publică“, a declarat Chițac. El a adăugat că toate acestea se pot realiza cu un Guvern condus de Dacian Cioloș, „care a dovedit faptul că este capabil să obțină performanță“. „PNL și-a asumat, public, susținerea lui Cioloș pentru postul de premier. Are toate meritele să continue la cârma Guvernului, în condițiile în care cifrele sunt de partea sa. Economia României a crescut în acest an cu 5 - 6%, iar deficitul de cont curent a fost în limite normale. În plus, investițiile străine au crescut cu 28%, în timp ce șomajul s-a redus în acest an cu 2%“, a spus Chițac.

CHIȚAC VREA SĂ LIMITEZE NUMĂRUL DE MANDATE ALE ALEȘILOR

Printre proiectele pe care liberalul Chițac dorește să le implementeze în calitate de senator se numără uniformizarea legislației în domeniul maritim și aprobarea unui statut al personalului maritim, fluvial și portuar. „Avem 20.000 de navigatori activi. Am făcut un calcul sumar: oamenii care au navigat pe nave aparținând unor pavilioane străine au adus în România, de la Revoluție încoace, circa un miliard de dolari. Sunt încadrați aici pe salariul minim pe economie și când vor ajunge la vârsta pensionării vor avea deja niște pensii de mizerie. Nu faptul că sunt încadrați aici pe salariul minim e problema, ci că sunt mulți care navigă pe nave sub pavilion european și plătesc taxe în statele respective. Un șef mecanic ia 8.000 de euro la italieni și mai plătește 5.000 de euro taxe! Trebuie să facem cumva ca taxele astea care sunt plătite în UE să conteze în cuantumul pensiilor pe care ei le vor primi. Am și câteva soluții și voi cere Ministerului Muncii să facă o analiză comparativă a legislației europene în domeniu”, a spus Vergil Chițac. De asemenea, liberalul a mai spus că și-ar dori să limiteze numărul de mandate ale aleșilor la maximum două. Chițac a mai punctat faptul că dorește și modificarea legii care reglementează finanțarea partidelor politice. „Aș dori să interzicem ca toate societățile care au avut contracte cu statul să mai aibă voie să finanțeze formațiunile politice“, a subliniat Vergil Chițac.

HUȚUCĂ DOREȘTE REGÂNDIREA SISTEMULUI DE DEDUCERI FISCALE

De cealaltă parte, Bogdan Huțucă a explicat că, grație experienței sale în domeniul fiscal, își va concentra campania electorală în jurul acestui sector. „Țin să spun că eu, în activitatea desfășurată în Ministerul de Finanțe și Agenția Națională de Administrare Fiscală, sunt mai mult specializat pe zona fiscală. Mă pricep la partea de procedură fiscală, de Cod Fiscal și la legile speciale care guvernează diferite domenii de activitate cu implicare în fiscalitate. Evident, proiectele mele vor viza modificări ale Codului de procedură fiscală, care aduc anumite clarificări privind drepturile agenților economici, mai ales în zona de inspecție, de contestații și contencios administrativ, dar și modificări în zona Codului Fiscal. Am o serie de proiecte la care am participat împreună cu echipa de la minister, la care am lucrat împreună cu Banca Mondială, dar la momentul respectiv, din cauza condițiilor în care ne desfășuram activitatea, a colaborării cu FMI, nu au apucat niciodată să fie promovate. Unul din aceste proiecte vizează crearea unor avantaje de a participa pe o piață egală a forței de muncă, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, prin regândirea sistemului de deduceri fiscale și de credite fiscale în România. Un alt domeniu în care doresc să activez este cel al achizițiilor publice. Mă uitam în planul de guvernare al PNL și am observat mai multe măsuri, printre care se numără transparentizarea totală a cheltuielilor publice, indiferent dacă vorbim de Guvern sau dacă vorbim de o primărie de comună. Aceste cheltuieli publice trebuie puse la vedere. Atâta timp cât nu producem o legislație care să genereze un sistem de guvernare și de prevenire a corupției în domeniul achizițiilor publice, nu reușim să construim un buget general consolidat sustenabil”, a spus Bogdan Huțucă.