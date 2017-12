Licean înjunghiat de un coleg

Scandalurile par să se țină scai de învățământul constănțean, în ultimele zile. Ieri dimineață, doi elevi de la Colegiul Tehnic „N. Titulescu”, din Medgidia, au fost implicați într-un incident, în timpul căruia unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt în picior cu un briceag. Episodul vine în continuarea altor lovituri de imagine primite de școli din județul nostru. Pe 4 mai, doi elevi de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” ar fi consumat etnobotanice în toaleta școlii, pe 6 mai directorul Școlii Gimnaziale ”Ion Borcea”, din Agigea, a fost demis pentru că site-ul instituției a promovat anunțuri erotice, pe 7 mai s-a descoperit că o elevă de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Constanța a pozat pentru un site de videochat şi că elevi de la Telecom au venit „înarmaţi” la şcoală...

CONFLICT SPONTAN Polițiștii spun că agresiunea de la Medgidia s-a petrecut în prima pauză dintre ore, la 50 de metri de poarta liceului. Protagoniștii au fost Nicușor Laurențiu Gâlcă, de 16 ani, din localitatea Ivrinezu, elev în clasa a X-a, și Nicolae Florin Prică, de 18 ani, din Peștera, elev în clasa a XI-a. Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit de la o datorie de 25 de lei pe care Gâlcă o avea la Prică. „I-am zis să-mi dea banii și a spus că nu-i are. Atunci i-am cerut ceasul pe care-l purta la mână și care știu că valora 20 de lei. Mi l-a dat și, după ce m-am întors cu spatele ca să plec, a dat cu briceagul în picior. Nici nu am simțit tăietura, abia când am văzut sângele mi-am dat seama că m-a înjunghiat”, a declarat victima. Martorii au sărit imediat în ajutorul lui Prică și l-au împiedicat pe Gâlcă să plece de la locul faptei, reținându-l până la sosirea Poliției. „L-am văzut pe Prică plin de sânge și l-am dus de umeri până la poarta liceului. Cineva a sunat la 112 și a venit ambulanța”, a afirmat Adelin Petrișor Istrate, elev al Colegiului Tehnic „N. Titulescu”. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată. În acest timp, Gâlcă era audiat de polițiști. „Suspectul a recunoscut fapta. El este cercetat în libertate pentru loviri și alte violențe”, a declarat insp. pp. Ionel Mirică, de la Poliția Medgidia. Adolescentul le-a spus oamenilor legii că a găsit briceagul pe stradă.

ANCHETĂ Directorul Colegiului „N. Titulescu”, Rodica Vasilescu, spune că cei doi elevi se cunoșteau, pentru că făceau naveta împreună. „A fost o hârjoneală de moment, un teribilism al vârstei... Cazul este anchetat de Comisia pentru combaterea violenței în mediul școlar, din cadrul liceului nostru, apoi Consiliul Profesoral va lua o decizie finală. Elevul agresor va primi o sancțiune din care să învețe ceva, care să-i fie lecție de viață”, a adăugat Vasilescu.

Ce sancțiuni au primit elevii-problemă de la ”Mircea” și ”Eminescu”?

Cei doi elevi de la Colegiul Național ”Mircea cel Bâtrân” (CNMB) din Constanța și-au aflat ieri pedeapsa, după ce au fumat în toaleta liceului niște țigări despre care se crede că au fost cu substanțe etnobotanice. Tânărul care a venit cu inițiativa fumatului a fost mutat disciplinar la un liceu tehnologic, având media la purtare scăzută la 3. Colegul său care a ajuns la spital a scăpat doar cu exmatricularea pe 5 zile de la cursuri, cu obligația de a îndeplini sarcini de administrație la nivelul școlii, nota sa la purtare fiind scăzută la 4. ”Am dat sancțiuni diferite după ce ne-am consultat și cu părinții, diriginții, consilierul psihologic și am ținut cont și de abateri. Am considerat că fapta elevului care a venit cu inițiativa fumatului este mai gravă. Acesta nu este la prima abatere, având deja peste 20 de absențe nemotivate”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Și eleva de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” despre care se spune că făcea videochat a fost transferată disciplinar la o altă clasă, în cadrul aceleiași unități școlare, iar nota sa la purtare a fost scăzută cu 2 puncte. Sancționată cu transferul la altă clasă, diferită, a fost și colega sa care a anunțat presa, având, pe semestrul II, nota la purtare scăzută cu patru puncte. Cele două tinere vor fi incluse într-un program de consiliere psihologică, au anunțat reprezentanții CNME, într-un comunicat. Elevii Liceului Tehnologic de Electronică și Telecomunicații (Telecom) care au venit cu un pistol de jucărie cu bile la școală își vor afla pedeapsa joi, când se va întruni consiliul profesoral. ”Încă suntem în anchetă”, a spus directorul Telecom, prof. Mihai Coiciu.

