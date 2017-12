Liga a IV-a la fotbal a început cu... meciuri amânate

Rezultate înregistrate sâmbătă, în prima etapă din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: CS II Eforie - Gloria Albeşti 2-4 (Al. Paraschiv 31, Al. Roman 65 - C. Bogleş 5, N. Buligeanu 22, P. Anghel 27, N. Petcu 30), la juniori: 2-4; Internaţional Pecineaga - Portul Constanţa 4-0 (B. Ciocănel 8, 62, 76, Enis Cogali 18), la juniori: 0-0; CS Agigea - Aurora 23 August 6-0 (C. Gechereanu 4, Al. Almaghe 47, 59, 68, 89, A. Rusu 61), la juniori: 3-3; Sparta Techirghiol - Cariocas Constanţa 2-0 (F. Rus 32, I. Olăriţă 35), la juniori: 5-0. Disputele GSIB Mangalia - CSO Ovidiu şi Victoria Cumpăna - AS Cogealac au fost amânate. SERIA VEST: Carsium Hîrşova - Gloria Băneasa 5-2 (B. Oarză 3-autogol, I. Popa 18, Şt. Iordan 43, V. Gavrilă 76, A. Potamianos 77 - G. Gheorghe 25, C. Ceti 44), la juniori: 3-2; Ştiinţa Poarta Albă - CS Mihail Kogălniceanu 0-1 (I. Ciobanu 22), la juniori: 4-6; AS Carvăn - Axiopolis Sport Cernavodă 1-3 (S. Păuna 15 - G. Bujanschi 39, Şt. Şerban 49, G. Rusu 71), la juniori: 0-9; Perla Murfatlar - Danubius Rasova 2-3 (George Chelariu 10, 19 - D. Matei 20, C. Matei 77, C. Olah 83), la juniori: 10-1; Sport Prim Oltina - CS Peştera 1-2 (Al. Toma 75 - D. Normambet 5, Cl. Mitu 73), la juniori: 3-2. Meciurile CSM Medgidia - Dacia Mircea Vodă au fost amânate.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal a decis înlocuirea echipei Elpis Constanţa, care a anunţat că nu participă la această ediţie de campionat, cu CSM Medgidia. Formaţia din Medgidia va juca în Seria Vest şi va prelua programul echipei CSO Ovidiu, care a fost mutată în Seria Est, în locul lui Elpis.