Lindsay Lohan a făcut un avort

După ce a recunoscut că lista ei cu parteneri de sex apărută în presă este reală, starleta americană Lindsay Lohan a mai făcut o declaraţie şocantă.

Actriţa de 27 de ani a mărturisit că a făcut un avort chiar în timpul filmărilor pentru reality show-ul ei. Dezvăluirea a venit chiar la finalul producţiei intitulate ”Lindsay”. ”Nimeni nu a ştiut şi puteam încheia după asta. Am făcut un avort la două săptămâni după ce am lansat show-ul”, a declarat vedeta, printre lacrimi. După o pauză, a completat: ”Este o poveste foarte lungă. Eram bolnavă. Şi mental asta te termină. Văzându-mi propria emisiune, am simţit că mă apropii mai mult de mine”, a continuat aceasta. ”Mintea mea pur şi simplu nu se opreşte. Doar când meditez sau ascult muzică la căşti simt că pot să îmi pun ordine în viaţă”, şi-a încheiat mărturisirea actriţa.