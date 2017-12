Lipsa de experienţă, principala problemă a Viitorului

Deşi pornea foarte încrezătoare că poate obţine primul succes din Liga 1, FC Viitorul Constanţa a trăit luni, la Galaţi, în partida cu Gaz Metan Mediaş, scor 0-1, din etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal, cel mai negru coşmar în primul eşalon. Două eliminări dictate la Larie (min. 13, roşu direct) şi Toşca (min. 68 - pentru două cartonaşe galbene), ambele justificate, un penalty - apărat de Vâtcă (min. 13), dar şi accidentarea lui Nicolae Dică (min. 54), la primul meci ca titular în acest campionat, au îngenuncheat formaţia constănţeană în disputa cu Gaz Metan Mediaş. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât jucătorii lui Cătălin Anghel începuseră foarte bine meciul şi păreau să îşi îndeplinească obiectivul stabilit înaintea jocului. Din păcate, s-a greşit, din nou, decisiv, la primul atac mai periculos al oaspeţilor, iar acest lucru avea să cântărească decisiv în economia disputei.

„Sunt foarte puţine cele trei puncte de până acum. Ne propusesem altceva. Ştim că în continuare ne aşteaptă partide şi mai dificile. Este o diferenţă mare între liga a doua şi prima ligă. Va fi greu să ne menţinem, dar sper să ne îndeplinim obiectivul. Suntem o echipă tânără şi vom munci şi mai mult pentru a rămâne în primul eşalon“, a declarat căpitanul Nicolae Dică. Eşecul cu Mediaşul a aruncat formaţia constănţeană pe locul 15, primul sub linie, unde se mai află celelalte trei nou-promovate: CS Turnu Severin (locul 16), CSMS Iaşi (locul 17) şi Gloria Bistriţa (locul 18). Cele patru echipe sunt singurele fără victorie în acest sezon.

„La un moment dat am avut meciul în mână, am început bine, am avut ocazii chiar şi când eram în inferioritate numerică, însă ei au avut un şut şi au marcat. Până la urmă acesta este fotbalul. Îmi pare rău pentru jucătorii mei, care s-au sacrificat, au alergat, dar, din păcate, au pierdut. Erau şi ei dezamăgiţi, însă mergem înainte, creştem de la meci de meci şi învăţăm din fiecare partidă”, a spus, după întâlnirea cu Gaz Metan, Gheorghe Hagi.

CEL MAI TÂNĂR JUCĂTOR AL LIGII 1. Cele două eliminări din timpul meciului au dezechilibrat total defensiva constănţeană, care a trebuit să se reorganizeze din mers odată cu introducerea lui Puţanu şi apoi a lui Bălaşa. Cel din urmă s-a aflat la debutul în Liga 1, la doar 17 ani. Fundaşul Academiei Hagi a bifat ultimele 21 de minute ale confruntării cu Gaz Metan, când l-a înlocuit pe Gabriel Iancu. Mihai Bălaşa a devenit al treilea junior utilizat de antrenorul Cătălin Anghel în acest sezon, după Gabriel Iancu şi Ionuţ Puţanu. Mihai Bălaşa l-a devansat în clasamentul celor mai tineri jucători ai campionatului pe coechipierul său Gabriel Iancu (născut pe 15 aprilie 1994). Bălaşa a împlinit 17 ani pe 14 ianuarie. Cu doi jucători mai puţin pe teren, Viitorul a fost nevoită să lupte măcar pentru un rezultat de egalitate, singurele ieşiri din propria jumătate fiind pe contraatac, prin de A. Chiţu şi Albu, dar ambii s-au “pierdut” în faţa porţii adverse.