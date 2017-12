Lipsă de personal medical în Urgenţa Spitalului Judeţean

“Punctul fierbinte” al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, cel în care se lucrează la foc continuu, este considerat a fi Unitatea de Primire Urgenţe. Accidente rutiere sau de muncă, afecţiuni ale stomacului sau cardiace, dureri de cap sau de coloană, toate acestea ajung în Urgenţă. În mini-vacanţa de 1 Mai, Urgenţa spitalului a fost foarte aglomerată. “În perioada 28 aprilie - 1 mai au fost peste 350 de prezentări pe zi. În primele zile am înregistrat foarte multe cazuri de etilism acut, mai ales la persoane foarte tinere, care au fost tratate în Urgenţă, fără a avea nevoie de internare. Numărul cel mai mare de prezentări a fost înregistrat pe 1 mai, cînd, doar din accidentele rutiere, au ajuns la noi 23 de victime. Nu am înregistrat în acea perioadă afecţiuni digestive, însă în această dimineaţă (n.r. ieri) au fost internate cinci persoane care aveau pancreatită. Acest lucru înseamnă că excesul de alimente şi băuturi alcoolice se manifestă de abia acum. Pentru că este extrem de aglomerat în Urgenţă, am dislocat mai multe infirmiere din secţiile unităţii spitaliceşti în Urgenţă”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Medicii susţin, însă, “că greul de abia de-acum vine”. “Vara, pe lîngă pacienţii noştri, vin şi turiştii de pe litoral. Din păcate, cu numărul actual de medici din Urgenţă ne va fi destul de greu să facem faţă afluxului de cazuri. Am scos cîteva posturi de medic de urgenţă la concurs, însă nu s-a prezentat nimeni, poate tocmai pentru că această disciplină este foarte dificilă. Un medic de urgenţă trebuie să lucreze sub presiune şi să ia decizii vitale într-un timp foarte scurt”, a continuat dr. Stoian. Totuşi, pentru a fi siguri că nu vor exista probleme în tratarea afecţiunilor care vor ajunge la Urgenţă, a fost suplimentat numărul de soluţii perfuzabile şi de materiale sanitare necesare în UPU.