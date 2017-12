Lipsa descentralizării va împiedica România să acceseze un procent însemnat din fondurile europene

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, atrage atenţia asupra faptului că, în cazul în care Guvernul nu accelerează descentralizarea acordării fondurilor europene, România riscă să absoarbă, în acest an, un procent foarte mic din banii comunitari. “Principala greşeală a Guvernului României este aceea că nu descentralizează puterea, deşi şi-a asumat, în faţa Parlamentului, programul de guvernare care are ca principal obiectiv descentralizarea administrativă şi financiară. Deşi au trecut doi ani de atunci, nu s-a descentralizat nimic, nici măcar sistemul de accesare a fondurilor europene, care sînt dirijate exclusiv prin intermediul ministerelor. Autorităţile locale nu sînt luate în seamă şi nu au vreun cuvînt de spus în ceea ce priveşte folosirea banilor europeni şi a proiectelor de atragere a fondurilor comunitare”, a declarat preşedintele CJC. El a adăugat că autorităţile locale cunosc cel mai bine necesităţile localităţilor pe care le conduc şi domeniile în care ar trebui investiţi banii europeni la nivel local. ”Ştie Sulfina Barbu că celor din Constanţa nu le trebuie faleză pentru municipiu, că pelicanul creţ a apărut brusc pe lacul Siutghiol şi că Primăria nu mai are voie să dezvolte lacustru staţiunea Mamaia? Ştie nu ştiu care alt ministru ce este mai bine, de exemplu, pentru comuna Dobromir din deal sau din vale? Lipsa descentralizării generează, din păcate, lipsa performanţei în favoarea cetăţenilor. Primarul şi consiliul local din orice localitate sînt mult mai apropiaţi de cetăţeni, răspund direct în faţa acestora şi sînt sancţionaţi prin vot, din patru în patru ani, dacă nu îşi fac bine treaba”, a declarat Nicuşor Constatinescu. El a dat exemplul Ungariei şi Poloniei, unde lipsa descentralizării a dus la utilizarea fondurilor europene într-un procent extrem de mic. ”Cele două ţări, în primii doi ani de la aderarea la UE, au cheltuit doar 10% din fondurile aprobate de UE tocmai din cauza acestui sistem centralizat pe care l-au urmat din dorinţa ca Guvernele să ţină banii europeni în mînă şi să îi împartă în mod preferenţial. Abia după doi ani au înţeles că pierd partida şi au trecut la descentralizarea finanţării europene. În al treilea an, autorităţile locale au întocmit proiecte, le-au aprobat şi au stabilit oportunităţile. În acest fel, au reuşit să absoarbă fondurile europene în proporţie de 100%. Slovenia, de exemplu, nu a greşit şi astfel a avut o absorbţie, încă din primul an, de 98% a banilor europeni”, a mai spus preşedintele CJC.