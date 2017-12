Lista nominalizărilor pentru Zmeura de Aur

Comedia ”Grown Ups 2 / Oameni mari şi fără minte 2”, cu Adam Sandler în rolul principal, a primit opt nominalizări la premiile Zmeura de Aur, trofeul care recompensează cele mai proaste filme şi performanţe actoriceşti. Această comedie, despre patru prieteni din copilărie care se reîntâlnesc la vârsta adultă, a obţinut încasări de 247 de milioane de dolari pe plan mondial, însă a fost pur şi simplu desfiinţată de criticii de specialitate. ”Grown Ups 2” a fost nominalizată inclusiv la categoriile Cel mai prost film, Cea mai proastă continuare, Cea mai proastă distribuţie şi Cel mai prost scenariu. Adam Sandler, care a scris scenariul şi a jucat în film, a fost nominalizat la categoria Cel mai prost actor în rol principal.

Adam Sandler, în vârstă de 47 de ani, nu este deloc străin de aceste trofee, întrucât anul trecut a primit titlul de Cel mai prost actor pentru rolul din comedia ”That's My Boy”. În 2012, filmul ”Jack and Jill”, în care Adam Sandler a interpetat atât rolul masculin principal, cât şi rolul feminin principal, a intrat în istoria premiilor Zmeura de Aur, după ce a câştigat la toate cele zece categorii la care a fost nominalizat. Actorul american s-a impus atunci atât la categoria Cel mai prost actor, cât şi la categoria Cea mai proastă actriţă. Continuarea acelui film a fost unul dintre lungmetrajele cu cele mai proaste recenzii din 2013, obţinând un scor mediu de doar 19 puncte potrivit agregatorului de recenzii online Metacritic.

Celelalte lungmetraje nominalizate la categoria Cel mai prost film al anului sunt ”The Lone Ranger”, ”After Earth”, ”A Madea Christmas” şi ”Movie 43”. Ultimele trei dintre acestea au primit fiecare şase nominalizări. Cineastul Tyler Perry a fost nominalizat la categoria Cea mai proastă actriţă pentru rolul din ”A Madea Christmas” şi va concura cu actriţele Noomi Rapace pentru rolurile ”Dead Man Down” şi ”Passion”, Selena Gomez pentru ”Getaway”, Lindsay Lohan pentru ”Inappropriate Comedy” şi ”The Canyons”, Naomi Watts pentru ”Movie 43” şi ”Diana”, Halle Berry pentru ”Movie 43” şi ”The Call”, Jennifer Lopez pentru ”Parker”, Gemma Arterton pentru ”Runner Runner” şi ”Hansel and Gretel: Witch Hunters”, Jurnee Smollett-Bell pentru ”Temptation”, Michelle Pfeiffer pentru ”The Family”, Saoire Ronan pentru ”The Host” şi Jennifer Hudson pentru ”Winnie Mandela”.

Adam Sandler va concura la categoria Cel mai prost actor cu Keanu Reeves pentru ”47 Ronin”, cu Jaden Smith pentru ”After Earth”, cu Arnold Schwarzenegger pentru ”Escape Plan” şi ”The Last Stand”, cu Sylvester Stallone pentru ”Grudge Match”, ”Bullet to the Head” şi ”Escape Plan”, cu Robert DeNiro pentru ”Grudge Match”, ”The Big Wedding” şi ”The Family”, cu Jason Statham pentru ”Homefront” şi ”Parker”, cu Adrien Brody pentru ”Inappropriate Comedy”, cu Ashton Kutcher pentru ”Jobs”, cu Liam Hemsworth pentru ”Paranoia” şi ”Love and Honor”, cu Vince Vaughn pentru ”The Internship” şi ”Delivery Man”, cu Owen Wilson pentru ”The Internship” şi ”Free Birds”, cu Johnny Depp pentru ”The Lone Ranger” şi cu Ben Stiller pentru ”The Secret Life of Walter Mitty”.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar câţiva dolari şi au formă de zmeură aurie, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopârţită, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca ”antidot” la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an, în luna februarie, cu gala Oscar. Cea de-a 34-a gală a premiilor Zmeura de Aur va avea loc cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar, pe 1 martie. Câştigătorii acestor premii vor fi aleşi în urma voturilor exprimate de cei 650 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur.