Litoralul românesc are nevoie de cluburi de vacanţă, reuniuni şi hoteluri noi

Hotelurile de pe litoralul românesc au nevoie de o nouă strategie de dezvoltare, care să transforme vechile unităţi în reşedinţe private permanente sau estivale. Potrivit unui studiu al Peacock Hotels, litoralul mai are nevoie de apariţia unor complexuri noi şi de reorientarea spre evenimente de afaceri şi reuniuni. Potrivit studiului, litoralul românesc, care concentrează un procent însemnat din capacitatea de cazare a României (peste 36%), este deja subiectul a nenumărate tranzacţii cu proprietăţi hoteliere. Astfel, în următorii ani, proprietăţile hoteliere ar putea suferi o modificare esenţială a conceptului de amenajare şi exploatare prin transformarea litoralului într-una din ariile de găzduire a evenimentelor de anvergură, pe durata a minimum două treimi din an. Studiul arată, de asemenea, că limita fizică şi conceptuală la care au ajuns multe dintre hotelurile construite în anii ‘70 ar trebui să deschidă un subiect de analiză şi dezbatere asupra eficienţei exploatării acestora. Astfel, în anumite staţiuni unde structura arhitectonică şi urbanistică se identifică mai mult cu cea a unei localităţi, iar atracţia turistică propriu zisă s-a diminuat evident, ar trebui să se evalueze eficienţa transformării vechilor hoteluri în reşedinţe private permanente sau estivale. O abordare de acest tip ar anticipa nevoia suplimentară de spaţii locative în zonă şi totodată ar miza pe creşterea puterii de cumpărare şi pe tendinţa achiziţionării unei a doua locuinţe, de vacanţă. Un exemplu privind constituirea unor noi areale turistice îl reprezintă localitatea 23 August, unde autorităţile au scos la licitaţie 26 de hectare de teren pentru dezvoltarea unui proiect ce se poate ridica la circa 160 milioane euro, vizînd obţinerea statutului de staţiune turistică. În plus, riviera românească ar trebui să fie redefinită astfel încît să actualizeze oferta estivală în funcţie de modificările climatice, care permit dezvoltarea cluburilor de vacanţă, cît şi a unor conferinţe, capacitatea foarte mare de cazare concentrată într-un areal restrîns constituind un mare avantaj, cu condiţia adăugării spaţiilor şi funcţiunilor de reuniuni şi expoziţionale necesare. Ce ar rămîne nevalorificat s-ar putea transforma în locuinţe, parţial fiind destinate vacanţei estivale, ceea ce va scădea presiunea pe oferta hotelieră directă în vîrf de sezon.