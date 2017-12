Livezile-fantomă de la Mircea Vodă (I)

Terenurile cu livezi din comuna Mircea Vodă revin în lumina „reflectoarelor“ cu un nou scandal. De această dată este vorba despre actualii proprietari ai unor terenuri preluate de la ADS şi deţinătorii unor livezi care au fost înfiinţate în timpul în care loturile aparţineau instituţiei statului. Este o situaţie cel puţin ciudată pe care am încercat să o descâlcim. Spunem că este ciudată pentru că terenul este deţinut de cineva, iar livezile de pe el, de altcineva. Cel care deţine terenul nu poate cultiva mai nimic pe el din cauza pomilor, pe care nu-i poate tăia, iar deţinătorul livezilor s-ar presupune că nu poate intra pe teren pentru a îngriji pomii şi a profita de rodul lor. Concret, în urmă cu câţiva ani, Agenţia Domeniilor Statului a fost obligată de instanţă să trimită spre retrocedare Comisiei Locale de Fond Funciar Mircea Vodă un teren de aproape 500 de hectare, fapt care s-a şi întâmplat. Pomii, însă, au rămas în proprietatea Fruvisat SA, o societate care a intrat în insolvenţă şi căreia, prin lichidator, i s-a pus sechestru pe bunuri. Una dintre firmele care au preluat bunurile Fruvisat este SC Domeniile Viticole Odobeşti SA, care se „îngrijeşte“ de pomi. Foştii proprietari ai terenurilor, care fuseseră deposedaţi de bunurile lor în regimul comunist, au fost puşi în posesie, însă nu li s-au emis decât adeverinţe de proprietate, nu şi titlurile. Motivul? Cei care deţin pomii, Domeniile Viticole Odobeşti, revendică şi ei pământul. Litigiul se află pe rolul instanţei. Momentan, terenul este al oamenilor, iar livada aparţine societăţii Domeniile Viticole Odobeşti, după cum spune şi primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. „După terminarea punerii în posesie, urma să se scrie titlurile de proprietate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), însă a fost dată o altă lege, care momentan interzice acest lucru“, a declarat Dedu.

SITUAŢIE CIUDATĂ Totul este cu atât mai ciudat cu cât terenurile care au active şi sarcini pe ele (în cazul de faţă pomi) pot fi retrocedate doar cu acceptul noilor proprietari care ar trebui să se „înhame“ să aibă grija lor. Aşa spun specialiştii. Bogdan Zbrulan, unul dintre proprietarii de terenuri, spune însă că în acte nu figurează că ar exista vreun pom pe teren şi că atunci când i s-a eliberat avizul de proprietate, nu i s-a spus nimic despre aşa ceva. Mai mult decât atât, decizia Comisiei Locale de Fond Funciar a fost supervizată de Comisia Judeţeană care a verificat în teren ca lucrurile să fie în ordine. Surprinzător este că terenul care le-a fost prezentat membrilor Comisiei de la judeţ nu avea niciun pom. Era teren arabil pe care odată fuseseră pomi. Revenind la terenul nostru, faptul că are livadă pe el nu ar reprezenta neapărat o problemă. Realitatea este alta. „Sub pretextul toaletării pomilor, copacii se taie în voie. Nu se toaletează. Crengile mari şi goase se taie, iar cele mai subţiri sunt lăsate. Asta nu e tot. Unul din cinci pomi este tăiat de la rădăcină pentru că ar fi uscat. Nici vorbă de aşa ceva“, a spus Zbrulan. În plus, el susţine că livada nu este una „de duzină“, ci una experimentală, iar pentru tăierea acelor pomi ar fi nevoie de autorizaţii suplimentare. De ce reacţionează Zbrulan atât de vehement la tăierea pomilor? El spune că, la o distanţă de câteva sole de proprietatea lui, firma care deţine livada ar fi recurs la un gest mârşav: ar fi tăiat pomii, pentru ca apoi să îl reclame la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pe proprietarul terenului respectiv pentru „distrugerea livezii”.

CAMIOANE CU LEMNE Oricine trece pe lângă livadă poate vedea cum pleacă zilnic camioane, dube şi căruţe, toate încărcate cu lemne. În ordinea importanţei personajelor, fiecare pleacă de acolo cu o pradă mai bună sau mai modestă. Se mai obţin şi ceva bănuţi chiar şi de pe urma crengilor „toaletate“ - 150 de lei pentru o căruţă de crengi. Am vrut să discutăm cu administratorul firmei care deţine livada. Toţi l-au indicat pe un anume domn Dinescu. Se spune că el ar fi administratorul Domeniilor Viticole Odobeşti. Am fost îndrumaţi către el şi de secretara firmei şi chiar de către director. Dinescu nu recunoaşte că ar administra firma şi spune chiar că nu ştie ce s-ar petrece acolo. Proprietarii terenurilor spun că ar dori să preia şi livezile, numai să nu mai fie tăiaţi pomii fără rost. Pentru ca acest conflict să nu se transforme dintr-unul în instanţă, într-unul fizic, reprezentanţii Poliţiei spun că vor supraveghea atent zona. „Nu putem face nimic având în vedere litigiul. Încercăm însă să ţinem sub control tensiunile pentru a nu degenera“, a declarat şeful Poliţiei Rurale Cernavodă, Adrian Dumitraşcu.

Citiţi partea a doua a acestui material în ediţia de mâine a cotidianului Telegraf.