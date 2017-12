Liviu Dragnea ar putea rămâne fără mandatul de parlamentar!

08:52:50 / 06 Septembrie 2016

FIAT JUSTITIA , PEREAT DRAGNEA ?

Ciudate sunt caile Justitiei . Avand in vedere cionsecintele , nu era mai bine ca in loc de doi ani cu suspendare , Dragnea si altii in aceeasi situatie sa primeasca barem o luna de ichisoare cu executare ? Doar asa avem sanse sa scapam de parlavragii politicianisti si penalisti