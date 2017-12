Liviu Dragnea dă în judecată România la CEDO

10:59:49 / 29 Aprilie 2017

Nu exista om cinstit, neasistat social din Constanta ...

... care sa nu se simta sufocat de HOTIA si INCOMPETENTA autoritatilor PSD-iste care au distrus acest oras ... tu locuiesti cumva in Constanta? Ma indoiesc ... asa cum ma indoiesc ca un om norrmal la cap mai are vreun dubiu legat de PSD si de grija lui pentru oameni cand in 4 luni de guvernare nu au facut altceva decat sa se gandeasca cum schimba legile in favoarea lor si sa bata toba pe conditiile din penitenciare, in timp ce bolnavii de cancer nu mai au acces la medicamentele care le dau o speranta la viata ... marile minciuni din proiectul de guvernare cum se vor face spitale regionale si un mega spital mai mare si mai tare ca si AKH vienez au fost uitate ... nicio vorba, nimic cand se stie ca o astfel de investie dureaza ani de zile ... nu era normal, in marea grija a PSD pentru oamenii simpli si asupriti de Soros-isti, Iohannisti sai Basisti, ca in prima zi a guvernarii sa se inceapa constructia acestor spitale, in loc sa se gandeasca la OUG13? sincer, nu stiu de ce ma straduiesc sa iti explic ceva, nu are rost, indoctrinarea psd-ista este atat de puternica incat radem degeaba de bietii nord-coreeni si ne intrebam cum mama naibii pot suporta asa ceva si sa fie si fericiti in acelasi timp?