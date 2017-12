Locuinţe sociale pentru sărmanii Medgidiei

LOCUINŢE Ideea primarului Radu Mazăre de a le asigura un acoperiş deasupra capului oamenilor cu probleme sociale grave, care abia îşi duc traiul de pe o zi pe alta, a fost adoptată şi de alţi edili din judeţ. Printre administraţiile locale care doresc să construiască un cartier de locuinţe modulare de tip “Henri Coandă” se numără şi cea de la Medgidia, care intenţionează să aplice, la rândul ei, acest proiect unic la nivel naţional. „Suntem foarte interesaţi să construim un cartier de tip Henri Coandă. Noi îi spunem tip Mazăre, pentru că este primul din România care a implementat un astfel de proiect. Am vizitat deja locuinţele din Henri Coandă şi am văzut care sunt criteriile şi condiţiile în care putem ridica un astfel de cartier”, a spus primarul Medgidiei, Marian Iordache. El a adăugat că un prim pas a fost făcut deja, prin inventarierea terenului pe care ar urma să se construiască acest cartier de locuinţe sociale. Până la construcţia propriu-zisă, administraţia locală va începe în perioada următoare introducerea utilităţilor: reţelele de apă, canalizare şi curent electric, urmând ca în primăvara acestui an să se treacă la ridicarea cartierului.

BENEFICIARI Primarul Marian Iordache a spus că administraţia locală îşi doreşte să construiască cinci blocuri, însumând 270 de locuinţe sociale. Unităţile locative vor fi acordate unor familii care au mari probleme financiare. Primarul spune că, în principal, primii care vor fi mutaţi în viitorul campus social sunt locatarii a trei blocuri, situate în zona stadionului, imobile care au mari probleme la structura de rezistenţă. În plus, spune Iordache, cetăţenii care locuiesc în aceste blocuri stau în condiţii mizere: fără căldură, lumină sau apă. „La nivelul Primăriei am înfiinţat o comisie care va analiza fiecare caz în parte, pentru că în viitoarele locuinţe sociale vor exista trei tipuri de beneficiari. Cei foarte amărâţi, care nu vor plăti nimic. Cei care au un venit mediu vor plăti doar apa şi curentul. Iar cei tineri, pentru care aceste locuinţe sociale reprezintă o etapă provizorie în viaţă, vor plăti şi o chirie modică, pentru a fi motivaţi să-şi caute ulterior o locuinţă în care să stea”, a spus Iordache.