Locuinţele vechi, mai ieftine cu 7%

Preţurile locuinţelor vechi din România au scăzut cu circa 7% de la începutul anului, iar pînă la sfîrşitul lui 2008, reducerea ar putea ajunge la 10%, ca urmare a crizei financiare ce a dus la scumpirea creditelor, estimează Century 21 România, master francizor pe piaţa agenţiilor imobiliare. Vicepreşedintele Century 21 România, Gabriel Alexandru, nu crede că această scădere este sezonieră “pentru că are la bază motive fundamentale: creditele sînt mai scumpe, în plus băncile vor fi şi mai prudente în acordarea creditelor şi vor introduce şi mai multe norme prudenţiale care vor determina scăderea numărului celor care îşi permit un credit, deci va fi o cerere mai mică”. Mai mult, Alexandru estimează că tendinţa descrescătoare se va menţine încă doi ani de acum înainte, pînă se va linişti situaţia pe piaţa internaţională. De asemenea, numărul tranzacţiilor imobiliare pe segmentul rezidenţial vechi încheiate în acest an va fi cu mult mai mic decît anul trecut. \"Numărul tranzacţiilor a scăzut în principal din cauza preţurilor care au escaladat, înregistrînd creşteri mai mari decît viteza de majorare a veniturilor. Dacă luăm în calcul şi efectele crizei financiare, credem că vom vedea în continuare o scădere a tranzacţiilor şi implicit o corecţie a preţurilor\", a adăugat reprezentantul companiei. Alexandru trage un semnal de alarmă şi asupra faptului că vor fi oraşe în care multe agenţii imobiliare ar putea să fie închise deoarece nu vor mai avea obiect de activitate. La polul opus reprezantantului Century 21 se află datele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, care arată că numărul tranzacţiilor imobiliare - cu locuinţe şi terenuri - a crescut în primele două luni ale anului cu 21%, de la 63.772, în 2007, la 77.703, în 2008. Datele notarilor nu includ însă informaţii privind ponderea tranzacţiilor cu locuinţe în totalul raportat în primele două luni. Aceeaşi părere de creştere a nivelului de tranzacţii pe piaţa imobiliară naţională o are şi compania de consultanţă imobiliară Colliers Internaţional. \"Piaţa românească se află într-un stadiu incipient de dezvoltare şi înregistrează o dinamică foarte puternică, de aceea ne aşteptăm ca interesul investitorilor internaţionali pentru România să se menţină\", se arată în raportul Colliers. Potrivit raportului, România, Slovacia, Polonia, Rusia, Ucraina, Bulgaria şi Croaţia vor înregistra în acest an un volum al tranzacţiilor imobiliare mai mare decît anul trecut.