Locul doi la „Competiţia celor mai bune practici în administraţie“, în 2011

43 DE PROIECTE ÎN CONCURS. Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa (SPIT) s-a clasat pe locul doi la „Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România“, al cărei scop a fost identificarea, evidenţierea şi diseminarea celor mai eficiente şi inovative practici administrative. Premiile de bună practică au fost decernate joi, 17 noiembrie, de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în cadrul celei de-a patra ediţii a conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, eveniment desfăşurat în perioada 16-17 noiembrie 2011. Competiţia organizată de ANFP s-a derulat în perioada iunie - august 2011, fiind structurată pe trei secţiuni tematice, respectiv: „Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării“, „Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor“ şi „Dezvoltarea locală prin parteneriate şi voluntariat“. La această competiţie au fost înscrise 43 de proiecte ale instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, lucrările fiind selectate de evaluatori aleşi din cadrul ANFP, universităţilor, asociaţiilor profesionale, publicaţiilor de specialitate şi ONG-urilor cu experienţă bogată şi rezultate reprezentative pentru dezvoltarea democraţiei în România.

A DOUA PARTICIPARE, AL DOILEA PREMIU. SPIT a participat la această competiţie naţională, la secţiunea „Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor“, cu proiectul „Managementul satisfacţiei contribuabililor - instrument esenţial pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor“. Cele mai bune cinci proiecte de la fiecare secţiune în parte se vor regăsi pe site-ul ANFP, într-un ghid care va constitui un real schimb de bune practici şi idei inovatoare în administraţia publică locală. Directorul SPIT Constanţa, Virginia Uzun, a declarat că SPIT este la a doua participare la acest concurs, anul trecut ocupând locul cinci cu lucrarea „Certificatul de atestare fiscală online“. „Pentru noi, acest premiu înseamnă o recunoaştere a eforturilor depuse pentru ca relaţia dintre instituţie şi contribuabil să fie cât mai eficientă. Venim în permanenţă în sprijinul contribuabililor constănţeni cu noi servicii. Contribuabilii constănţeni au posibilitatea de a-şi exprima şi online părerea cu privire la calitatea serviciilor“, a declarat Uzun. Formularul electronic se găseşte pe site-ul www.spit-ct.ro.

CHESTIONARUL DE EVALUARE, DIN 2007 Chestionarul de evaluare a satisfacţiei contribuabililor a fost implementat pentru prima dată la Constanţa pe suport de hârtie în 2007, pentru ca reprezentanţii instituţiei să cunoască problemele pe care le întâmpină contribuabilii în legătură cu SPIT. Pentru că tehnologia a evoluat iar în timp aproape toate problemele au început să-şi găsească rezolvarea folosind internetul, în 2009, chestionarul a putut fi completat şi online pe site-ul instituţiei. „În urma analizării acestor chestionare, instituţia noastră a implementat mai multe servicii care au scopul de a scurta timpul petrecut de contribuabili la ghişeele agenţiilor fiscale. Oamenii ne-au spus ce probleme au şi noi am găsit soluţiile potrivite pentru ca relaţia dintre noi şi ei să fie eficientă“, a explicat Uzun. În ultimii doi ani, SPIT a pus la dispoziţia contribuabililor calendarul de obligaţii fiscale, plata pe site-ul instituţiei audienţele online, arhiva electronică, certificatul de atestare fiscală online, cardul Rol Unic Nominal şi multe alte servicii. „Ca rezultat al implementării acestor servicii am avut în ultima vreme 26 de audienţe online care au fost şi rezolvate şi 12 chestionare în care au existat propuneri de care s-a ţinut cont“, a completat Uzun. Instituţia constănţeană îşi propune să participe în fiecare an la competiţia lansată de ANFP.