Loturile naţionale de cadete şi junioare pregătesc participarea la CE

Doar câteva zile au mai rămas până la cea mai importantă întrecere din această vară pentru cadete, cadeţi, junioare şi juniori. Pe 16 iulie, la Istanbul, vor începe Campionatele Europene de tenis de masă, iar în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” este forfotă mare. Loturile naţionale de cadete şi junioare se pregătesc în aceste zile la Constanţa, unde are loc ultimul cantonament înainte de plecarea spre Istanbul. „Am revenit dintr-un cantonament de câteva zile din Ungaria, unde fetele s-au pregătit alături de sportivele cu care vor face dublu la Campionatul European. În aceste câteva zile încercăm să punem la punct ultimele detalii pentru a putea aborda întrecerea cât mai bine. Sperăm să obţinem aceleaşi rezultate ca şi anul trecut, dar va trebui să fim foarte atenţi în faza grupelor, cu Franţa. Anul trecut ne-au pus ceva probleme. Dacă ne vom califica de pe prima poziţie în grupă vom avea adversari mai accesibili în sferturile de finală. Ne dorim să repetăm evoluţiile de anul trecut”, a declarat antrenoarea lotului de junioare, Liliana Sebe. În pregătire la Constanţa se află Bernadette Szocs, Irina Ciobanu, Bernadett Balint şi Diana Lupu - la cadete, Camelia Poştoacă, Andrada Vincze, Diana Dragnea, Roxana Istrate şi constănţeanca Cristina Hîrîci - la junioare. Antrenamentele se desfăşoară alături de Ioana Ghemeş, Bogdan Simion, Anamaria Sebe, Cristian Grigore, Mădălin Ionaşcu şi trei jucători din Bahrain. „Avem parteneri buni de antrenament. Va fi un Campionat European destul de dificil. Sperăm să obţinem cât mai multe medalii. Având în vedere că aproximativ cu aceaşi formaţie am câştigat şi anul trecut, pornim cu încrede la această ediţie”, a declarat constănţeanca Cristina Hîrîci, medaliată în ediţia trecută cu medalia de aur atât în proba pe echipe, cât şi în cea de dublu, unde a făcut pereche cu Anamaria Sebe. Ultima nu va participa însă la întrecerea de la Istanbul, aceasta făcând saltul la senioare în acest an. Celelalte componente de bază la junioare vor fi Camelia Poştoacă şi Andrada Vincze, lupta pentru ultimul loc disponibil în echipe urmând să se dea între Diana Dragnea şi Roxana Istrate. La cadete, echipa este deja stabilită. „Lotul este definitivat. Aşa cum ne-am obişnuit de câţiva ani încoace, echipa de cadete a obişnuit numai titluri şi medalii la echipe, dar şi la individual. Sperăm ca şi în acest an să ne întoarcem cu cât mai multe medalii”, a declarat antrenorul lotului de cadete, Petre Arnăutu. Tot în această perioadă se află în pregătire şi echipa naţională de juniori, unde LPS CSS “Nicolae Rotaru”- CS Farul îl are ca reprezentant pe Lucian Munteanu. Băieţii se pregătesc la Bistriţa. Cantonamentele se vor încheia pe 13 iulie, pe 14 iulie fiind programată plecarea spre Turcia.