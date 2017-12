Lovită pe trecerea de pietoni

O constănţeancă a ajuns ieri în Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa în urma unui accident rutier produs pe trecerea de pietoni din zona hotelului Perla din Mamaia. Potrivit agenţilor de poliţie, autoturismul marca Nubira, de culoare vişinie, cu numărul de înmatriculare CT 05 GRX, condus de Rodica Florea, se deplasa pe bulevardul Mamaia şi, la trecerea de pietoni, a intrat, pur şi simplu, în Florina Cojocaru, de 21 de ani, din Constanţa. Şoferiţa le-a declarat oamenilor legii că nu a mai apucat să evite impactul, pretinzînd că tînăra i-a sărit practic în faţa maşinii. Din primele cercetări efectuate de către lucrătorii Serviciul de Poliţie Rutieră (SPR) Constanţa, conducătoarea autoturismului nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, testul cu aparatul Drager indicînd 00.00mg/l alcoolemie în sînge. La scurt timp după accident, a apărut o ambulanţă care a transportat-o pe tînără la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa pentru a primi îngrijiri medicale. “Eram în drum spre serviciu. Cînd am ajuns în dreptul trecerii de pietoni, pe care trec în fiecare zi tocmai pentru a evita astfel de întîmplări, am fost accidentată de o maşină. Nu ştiu cum s-a întîmplat, am simţit doar impactul şi ştiu că am fost proiectată la cîţiva metri, pe asfalt”, a declarat Florina Cojocaru. Potrivit medicilor, pacienta s-a ales doar cu o sperietură groaznică.