Low a fost marcat de perioada petrecută în Turcia

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat că l-au marcat profund experienţele ca antrenor trăite în Turcia, la Fenerbahce Istanbul (1998-1999) şi Adanaspor (2001). “Este un meci foarte special deoarece ne poate permite să ajungem în finală însă, pentru mine, este o mare bucurie să regăsesc Turcia, deoarece trecerea mea prin această ţară m-a marcat mult, atît în carieră cît şi în viaţă. Acolo am învăţat ce înseamnă să te identifici cu un club, ce înseamnă mîndria. Am întîlnit oameni foarte primitori, foarte simpatici şi sinceri. Oameni care nu erau foarte bogaţi mă primeau cu braţele deschise, deşi nu mă cunoşteau decît de la televizor. Ei ne invitau, pe mine şi familia mea, să luăm loc la masă. Am învăţat multe în Turcia”, a spus Low despre ţara a cărei naţională o va înfrunta mîine, în semifinala EURO 2008. Low a subliniat că Germania va trebui să joace cu Turcia la acelaşi nivel la care a evoluat şi cu Portugalia, în sferturi. “Nu trebuie să ne încredem în statutul de favoriţi. Turcii au impresionat şi au clasă. Sînt jucători patrioţi, pregătiţi să lupte pînă la final. Va fi greu, pentru că turcii sînt mai rapizi şi mai imprevizibili decît portughezii”, a afirmat Low.