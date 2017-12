Lucian Râşniţă, acuzat de hărţuire sexuală

Antrenorul Lucian Râşniţă, fost selecţioner al naţionalelor României de handbal feminin şi masculin, care în prezent ocupă funcţia de tehnician coordonator al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă de la Râmnicu Vâlcea, este acuzat de mai multe sportive de hărţuire sexuală. Trei dintre handbalistele pe care acesta le pregăteşte în prezent au depus plîngeri împotriva tehnicianului, iar preşedintele Federaţiei Române de Handbal a anunţat că va fi efectuată o anchetă în acest caz. „Am fixat consiliu de administraţie pentru vineri şi vom porni o anchetă. Am chemat toate părţile implicate şi trebuie să verific ceea ce s-a întîmplat. Mai multe nu pot comenta, pentru că este în joc soarta unui om şi trebuie să facem o anchetă. Vom vedea la momentul oportun şi dacă este cazul să îl suspendăm din funcţie. După ce vom auzi toate părţile implicate, vom lua şi măsurile care se cuvin. Trebuie să vedem ce s-a întîmplat cu adevărat, pentru că sînt multe neconcordanţe în scandalul acesta”, a spus Gaţu. De altfel, preşedintele FRH a adăugat că nu era străin de acest scandal, însă nu a discutat pînă acum cu Lucian Râşniţă pentru că îi era jenă: „Sincer să fiu, auzisem ceva, aşa la mîna a şaptea, despre acest scandal şi îmi propusesem să stau de vorbă cu domnul Râşniţă, dar nu prea aveam curajul. Era jenant, pentru că el este căsătorit, are un băiat de aproape 30 de ani. Dar, cine greşeşte trebuie să plătească şi vom vedea ce va fi”. Prima plîngere a fost întocmită de Andreea Molnar Adespii, una dintre jucătoarele de bază ale lotului naţional de tineret, care a explicat în declaraţia sa că antrenorul Lucian Râşniţă a chemat-o în camera sa, a luat-o în braţe, a pipăit-o şi i-a cerut să se întindă în pat, lîngă el. Tehnicianul, care este de aproximativ nouă luni coordonatorul Centrului de la Râmnicu Vâlcea a negat aceste acuze, pe care le-a pus în seama unei campanii de discreditare, şi a precizat că sportivele care l-au acuzat de hărţuire sexuală trebuie sa prezinte dovezi.

Mihaela Pîrîianu nu crede că acuzele sînt adevărate

Căpitanul echipei feminine CS Tomis, Mihaela Pîrîianu, cea care s-a antrenat sub comanda lui Lucian Râşniţă în cea de-a doua parte a sezonului 2007/2008, pe cînd tehnicianul se afla pe banca tehnică a grupării constănţene, nu crede că acuzele apărute în presă sînt adevărate. „Am rămas marcată de ceea ce s-a scris în presă. Am lucrat cu domnul Râşniţă şi m-a marcat acest lucru. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Din punctul meu de vedere, nu cred că este adevărat acest lucru. Este un antrenor care are valoare şi experienţă şi nu cred că s-a pretat la aşa ceva. Nu am auzit nicio jucătoare să se plîngă de aşa ceva cît a fost dînsul antrenor”, a spus Mihaela Pîrîianu.