Lucrări de reabilitare şi modernizare a şcolii din Tătaru

La începutul lunii august, la Comana va fi demarată lucrarea de reabilitare şi modernizare a şcolii generale din satul Tătaru, după ce, la sfîrşitul acestei luni, va avea loc licitaţia de atribuire a lucrării. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Antoneta Mîndrescu, la unitatea de învăţămînt de la Tătaru vor fi efectuate lucrări de înlocuire a pardoselii, de construire a unui corp separat pentru toalete, va fi făcută o fosă septică şi se va realiza un sistem de încălzire centrală. Primarul a mai spus că valoarea totală a proiectului întocmit de administraţia locală este de aprox. două miliarde de lei vechi, iar pînă acum a fost alocată, prin programul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, suma de 1,560 miliarde de lei vechi, insuficientă însă pentru finalizarea tuturor lucrărilor necesare. “Vom face lucrările în funcţie de banii pe care îi avem la dispoziţie. Anul trecut ne-a costat încălzirea pentru toată perioada iernii 700 de milioane de lei vechi, motiv pentru care avem nevoie de o centrală termică să mai reducem din cheltuieli. În plus, după ce vom finaliza toate lucrările, trebuie să facem o igienizare a întregii şcoli, lucrare pentru care trebuie alţi bani“, a declarat Antoneta Mîndrescu. Ea a mai spus că pînă la data de 26 iulie, cînd se va organiza licitaţia, constructorii interesaţi pot depune ofertele. În altă ordine de idei, Primăria Comana a pregătit şi depus actele premergătoare achiziţionării unui buldoescavator în sistem leasing. Mîndrescu a precizat că aşteaptă ca anunţul depus pentru achiziţia maşinii să fie validat. Autoutilitara va fi folosită la nivelul comunei pentru deszăpezire, săparea unor şanţuri şi chiar pentru căratul gunoiului din localitate. “Ne este foarte necesar, pentru că, anul trecut, am avut nevoie de un buldoescavator şi am fost nevoiţi să îl închiriem şi să plătim o sumă foarte mare pentru doar cîteva ore“, a mai spus Mîndrescu.