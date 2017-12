Lui Trump i se coace ceva

00:48:57 / 11 Iunie 2016

whishful thinking (vrabia...viteazu')

Da, sint citiva losers care ar dori sa modifice si Constitutia. In vremurile astea, omul de rind nu mai este una dintre "mioarele" conduse de un baci dibaci, representativul (senator sau congressman). USA este republica, nu democratie (desi cuvintul roman si cel italian inseamna acelasi lucru). Republica este condusa de reprezentanti. Legile nu sint facute democatic, aprobate de intreg poporul ci de un numar restrins de reprezentanti. S-au facut diverse scenarii, si acesta din articol este unul din ele. Rezultatul unei astfel de actiuni? Destramarea GOP (Gran' Ole' Party) - Republicanii, si infiintarea unui al treilea partid, in frunte cu The Donald. Parerea mea este ca la Conventie, toti il vor pupa in dos pe Trump, sperind un ciolanel in Administratia Donald!