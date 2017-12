Lupita Nyong'o, premiată de ziua ei

Lungmetrajul ”12 Years a Slave” a fost marele câştigător al galei premiilor Independent Spirit, obţinând, sâmbătă seară, cinci trofee, inclusiv pentru Cel mai bun film, la acest eveniment care s-a desfăşurat cu o zi înainte de Oscar. Cea de-a 29-a gală a premiilor Independent Spirit a avut loc, ca de obicei, într-un cort instalat pe plaja Santa Monica din California.

Nominalizat la şapte categorii de premii, lungmetrajul ”12 Years a Slave” a mai câştigat trofeele la categoriile Cel mai bun regizor, premiu atribuit lui Steve McQueen, Cel mai bun scenariu, pentru John Ridley, Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Lupita Nyong'o, şi Cea mai bună imagine, pentru Sean Bobbitt. Cea mai emoţionată dintre câştigătorii întregii gale a fost, cu siguranţă, Lupita Nyong'o, care şi-a serbat şi ziua de naştere. Actriţa keniană de 31 de ani a fost sărbătorită de colegi cu un neobişnuit tort în formă de... broască. ”12 Years a Slave”, care spune povestea emoţionantă a unui bărbat de culoare care, deşi era liber, a fost vândut ca sclav, a fost bine primit de criticii de specialitate, fiind considerat un concurent cu şanse reale în cursa pentru Oscaruri.

Un alt mare câştigător a fost Matthew McConaughey, premiat pentru Cel mai bun rol principal masculin, pentru prestaţia din filmul ”Dallas Buyers Club”, în timp ce Jared Leto a primit premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul pe care l-a interpretat în aceeaşi peliculă. Cate Blanchett a fost recompensată cu trofeul la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul său din pelicula ”Blue Jasmine”. Pelicula ”La vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2 / Blue Is the Warmest Color” a primit premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun film străin. ”Fruitvale Station” a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun film de debut, în timp ce Bob Nelson a câştigat premiul pentru Cel mai bun scenarist debutant, pentru ”Nebraska”, iar ”20 Feet From Stardom”, de Morgan Neville, a primit premiul pentru Cel mai bun documentar. Nat Sanders a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun montaj, pentru pelicula ”Short Term 12”. Au mai fost acordate trofeul John Cassavetes pentru un film realizat cu mai puţin de 500.000 de dolari - producătorilor lungmetrajului ”This Is Martin Bonner”, Premiul Piaget Producers - producătorilor Toby Halbrooks şi James M. Johnston şi premiul Robert Altman - pentru producătorii filmului ”Mud”.

Premiile Independent Spirit, decernate anual de asociaţia Film Independent din Los Angeles, reprezintă un eveniment major pentru filmele realizate în afara marilor studiouri de la Hollywood şi care au nevoie de promovare serioasă înainte de începerea sezonului ce precede premiile Oscar. Premiile Independent Spirit aduc un omagiu filmelor americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitate, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolari, circa o treime din bugetul mediu al unui film de studio, potrivit datelor oferite în 2006 de Motion Picture Association of America.

În februarie 2013, lungmetrajul ”Silver Linings Playbook / Scenariu pentru happy-end” a fost marele câştigător la gala Independent Spirit, adjudecându-şi patru trofee, pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor - David O. Russell, Cel mai bun scenariu - David O. Russell şi Cel mai bun rol principal feminin - Jennifer Lawrence.