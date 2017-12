M. KOGĂLNICEANU - Teren de fotbal, pînă la sfîrşitul lunii iunie

Primăria Mihail Kogălniceanu a susţinut, ieri, licitaţia pentru desemnarea firmei care va contracta proiectul administraţiei locale de construire a unui teren de fotbal. “Comisia de evaluare a ofertelor analizează dosarele depuse şi peste cîteva zile vom desemna firma contractantă. După semnarea contractului, în maximum o lună, terenul de fotbal va putea fi funcţional. Astfel, campionatul judeţean de fotbal 2009 - 2010 se va desfăşura la Kogălniceanu“, a declarat primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 880 mii lei, bani alocaţi din bugetul local. “Terenul va avea suprafaţă sintetică, pe care o preferăm în locul celei naturale, pentru că este o zonă secetoasă şi am avea nevoie de fonduri pentru a menţine un gazon natural“, a mai spus Mureşan, care a adăugat că terenul de sport va fi prevăzut şi cu vestiare pentru sportivii care vor veni să joace fotbal. Primarul a mai spus că locuitorii din comună ar fi putut beneficia deja de acest teren de fotbal dacă Guvernul ar fi aprobat proiectul depus de administraţia locală pe Ordonanţa 7/2006. “Am aşteptat mai bine de un an finanţarea de la Guvern, însă proiectul nu a fost aprobat. Am aflat însă că ar mai exista şanse ca proiectul nostru să obţină finanţarea, iar dacă se va întîmpla aşa ceva. vom amenaja noi suprafaţa de joc, iar din banii de la Guvern vom amenaja vestiarele, tribunele şi rigolele de scurgere“, a mai spus Mureşan. El a adăugat că dacă nu vor exista contestaţii în privinţa licitaţiei, la sfîrşitul lunii iunie, terenul de fotbal va fi finalizat. În comună există peste 150 de sportivi de performanţă (seniori şi juniori), pentru care acest teren va fi un vis devenit realitate.