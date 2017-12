Macarale scoase din circuit de hoţi

Lucrătorii Poliţiei Port au fost sesizaţi, ieri, de angajaţii societăţii Decirom, din Portul Constanţa că două dintre macaralele firmei au rămas fără cablurile de alimentare cu energie electrică. În timp ce oamenii legii efectuau verificări la faţa locului, au observat cum trei tineri au pătruns în incinta societăţii printr-o spărtură din gard, iar la vederea poliţiştilor, au vrut să fugă. Ei au fost prinşi, anchetatorii stabilind că aceştia sînt Marin Mitea, de 20 de ani, Adrian Păvălan, de 19 ani şi George Morăraş, de 19 ani, toţi trei din Constanţa. Ei au reconoscut că au furat cele două cabluri, de 50 de metri fiecare, ajutaţi de un prieten, Alexandru Varga pe care le-au vîndut la primele ore ale dimineţii de ieri la un centru de colectare a fierului vechi. "După ce am intrat prin gaura din gard, Varga a coborît în canalizare şi a tăiat cablul cu un topor. Noi îl aşteptam lîngă macara, am tras firul, l-am făcut sul şi am fugit", a declarat Adrian Păvălan, unul dintre hoţi. Potrivit oamenilor legii, Păvălan este de altfel şi singurul recidivist din grup, fiind eliberat din Penitenciarul Poarta Albă în urmă cu o lună. Poliţiştii continuă cercetările pentru prinderea celui de-al patrulea infractor implicat în furt, Alexandru Varga, care este dispărut de la domiciliu. Oamenii legii spun că tînărul a fost trimis în judecată, săptămîna trecută, după ce a fost prins furînd cablu electric din incinta unei alte societăţi portuare. Cei trei vor fi prezentaţi Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa sub acuzaţia de furt calificat, urmînd să fie recuperat şi prejudiciul, a cărui valoare se ridică la aprox. 80 de milioane de lei.