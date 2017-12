Mai mulți elevi constănțeni au promovat Bacalaureatul, după contestații

Rata de promovare în sesiunea iunie – iulie a examenului de Bacalaureat la nivelul județului Constanța a crescut de la 60,52% la 61,89% după soluționarea contestațiilor, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Județul nostru continuă să se situeze sub media pe țară, rata de promovare fiind de 68,1%. Astfel, din cele 1.731 de constestații depuse, 755 au fost admise după cum urmează: 349 la proba de Limba și literatura română, 246 la proba obligatorie a profilului (matematică sau Istorie) și 160 la proba la alegere a profilului și specializării. Potrivit centralizării realizare de ISJ, 139 de elevi care au primit inițial notă sub 5 au promovat proba, obținând note peste 5 (69 la prima probă, 54 la proba obligatorie a profilului și 16 la ultima probă), iar alți 18 tineri care primiseră în primă fază note peste 5, au fost declarați respinși după soluționarea contestațiilor, primind note sub 5. La nivelul județului Constanța, din totalul de contestații depuse, 176 de lucrări au fost evaluate cu o notă mai mică decât nota inițială iar 579 au fost evaluate după contestații cu note mai mari. Astfel, din cei 4.535 de elevi prezenți la Examenul de Bacalaureat, 2.902 au reușit să promoveze (61,89%) și 1.618 (37,97%) au fost respinși. Cei mai mulți elevi au obținut medii cuprinse între 8 și 8,99 (810 elevi – 27,73%), urmați de cei cu medii între 7 și 7,99 (756 de tineri – 25,88%) și cei cu medii cuprinse între 6 și 6,99 (711 – 24,34%). Medii între 9 și 9,99 au obținut 640 de elevi, adică 21,91%.