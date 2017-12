Majorarea pensiilor în 2009, sub semnul întrebării

Deşi creşterea pensiilor a fost una din măsurile forte ale liberalilor în încercarea acestora de a obţine voturile milioanelor de bătrîni pe 30 noiembrie, noul Guvern se vede pus în dificultate de promisiunile nerealiste ale Cabinetului Tăriceanu. La scurt timp după ce a primit avizul favorabil la fotoliul de ministru al Muncii, Marian Sîrbu a declarat că Executivul va şti pînă la sfîrşitul acestui an dacă poate creşte punctul de pensie la 45% din salariul mediu brut din 1 ianuarie 2009. Sîrbu a afirmat că finanţarea sistemului de pensii şi de asistenţă socială va fi principala sa provocare, însă nu este sigur dacă indemnizaţiile mamelor vor creşte tot de anul viitor. Ministrul a mai explicat şi motivul pentru care a fost amînată majorarea pensiilor pentru grupele I şi II pentru luna octombrie 2009, recunoscînd că nu ar fi fost timp pentru verificarea dosarelor. “În acest moment nu sînt prevăzute termene clare în ceea ce priveşte majorările, aşa că ar fi o ipocrizie să anunţ acum că, de la 1 ianuarie, mamele pot beneficia de majorarea la 85% din venituri a indemnizaţiei de creştere a copilului”, a declarat Marian Sîrbu. Guvernul Boc a stabilit etapizarea măsurilor de protecţie socială ce trebuie luate şi lucrează la programul ce vizează asistenţa socială. Astfel, din 2010, pensiile ar putea fi indexate trimestrial în raport cu inflaţia, pentru a păstra puterea de cumpărare a pensionarilor, iar în funcţie de evoluţia economică, măsura ar putea fi aplicată încă din a doua jumătate a lui 2009. Cît priveşte munca fără forme legale, Sîrbu şi-a propus ca, în următorii patru ani să reducă numărul angajaţilor din economia gri “de la 50%, cît este în prezent, la 25% prin creşterea salariului minim pe economie şi intensificarea controalelor efectuate de Inspecţia Muncii”. “În acest moment, jumătate din angajaţi lucrează la gri, fiind plătiţi cu salariul minim pe economie, plus diferenţa de bani”, a declarat Sîrbu. În faţa comisiilor de audiere, Sîrbu a mai afirmat că va propune, în şedinţă de Guvern, elaborarea unei legi pentru stimularea angajării persoanelor tinere, care să prevadă taxe zero pentru primul an de activitate a persoanelor încadrate în muncă. Declaraţia ministrului desemnat vine după ce sindicatele au avertizat asupra riscului creşterii puternice a şomajului în 2009 şi au cerut noului Executiv măsuri speciale de stimulare a angajării. În acest sens, Marian Sîrbu a precizat că va invita sindicatele în prima lună a a anului viitor la discuţii privind legea salarizării personalului din sistemul bugetar, care este principala sa prioritate pentru următoarele şase luni.