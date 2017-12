Mamaia, vedeta premiilor „Fashion Tourism Awards”

Sutele de mii de turişti care au avut inspiraţia să aleagă, anul acesta, ca destinaţie de vacanţă Mamaia, îşi pot aminti acum cu plăcere de o vară... fierbinte. În cea mai animată staţiune a litoralului românesc, distracţia a atins cote maxime, iar ecourile party-urilor incendiare din cluburi şi, mai ales, ale paradelor alegorice senzaţionale, iniţiate şi conduse chiar de primarul Constanţei, Radu Mazăre (costumat în spartan, sultan, samurai, maharajah, ţar, pilot de avion sau rege), au atras şi interesul internaţional. Weekend-urile cu spectacole de stradă în cadrul cărora deja celebrele care alegorice ale cluburilor din staţiune, pe care dansau fete superbe, Carnavalul unic în România, concertele susţinute de artişti internaţionali, cât şi ediţia 2012 a Fashiontv Summer Festival, transmisă de Fashion TV în 200 de ţări, au făcut din Mamaia capitala distracţiei estivale. După ce eforturile investitorilor din turismul constănţean şi ale autorităţilor locale au fost răsplătite, în noiembrie, la Festivalul Internaţional al Cluburilor de la Monte Carlo, Mamaia câştigând premiul pentru „cea mai la modă staţiune de distracţie”, iată că aceasta primeşte o nouă recunoaştere: cel mai important premiu al Fashiontv Tourism Awards - pentru promovarea turismului românesc la nivel internaţional, înmânat de tenismanul Ilie Năstase primarului Radu Mazăre.

O serie de nume importante din lumea mondenă au „semnat condica” la deschiderea „Bucharest Fashion Week”, printre care Nicu Gheară, George Copos, Viorel Păunescu, Ilie Năstase, Cătălin Dezbrăcatu etc. Decernarea premiilor a avut loc în paralel cu prezentări de modă desfăşurate pe aceeaşi scenă, putând fi admirate colecţii Cătălin Botezatu, Cristiana Maria Purdescu, Wanda’s Dream, Ego, Takko sau George Hojbotă. Prezentările au culminat cu o colecţie spectaculoasă, semnată de celebrul designer libanez Walid Attalah, un obişnuit al „Bucharest Fashion Week”.

Mamaia, „staţiunea numărul 1 a României”

Seara a debutat cu o conferinţă de presă la care au participat preşedintele FTV România, Ion Mirea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Muhammad Murad, preşedintele Organizaţiei Balneare din Turismul Românesc, Nicu Rădulescu, reprezentantul ANAT, Dragoş Anastasiu, şi secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Cristian Bărhălescu. Aceştia au subliniat importanţa promovării turismului românesc prin frumuseţe şi eleganţă şi au salutat implicarea autorităţilor şi a investitorilor în această importantă ramură a economiei.

„E FOARTE IMPORTANT ŞI NATURAL SĂ NE PROMOVĂM PRIN FRUMUSEŢE” „Pe lângă modă şi frumuseţe, FTV promovează şi premiază la nivel internaţional cele mai fashion destinaţii din România, la rubrica specială „Fashion Destination”. De trei ani am încercat şi noi să premiem, să stimulăm şi să promovăm, atât cât am putut, o parte din turismul românesc. Împreună cu profesioniştii din turism, credem că putem să facem mai multe pentru această ramură a economiei”, a declarat preşedintele FTV România, Ion Mirea. Aceeaşi manieră de promovare turistică, prin paradigma esteticii, a fost subliniată şi de preşedintele FPTR, Mohammad Murad, co-preşedinte al juriului: „Noi reprezentăm turismul în dezvoltare şi suntem convinşi că avem foarte mult de lucru. Îmbinarea dintre modă şi turism este una oportună. Am fost întrebat de mai multe persoane de ce ar trebui să vină în România şi nu în Bulgaria, iar eu am răspuns: pentru că, în România, oamenii sunt mai frumoşi. E foarte important şi natural să ne promovăm prin frumuseţe”.

UN SEZON DE EXCEPŢIE Preşedintele ANAT şi al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, invitat al galei şi preşedintele juriului „Fashion Tourism Awards”, a declarat că acesta este un moment de bilanţ, în care Mamaia culege roadele unui sezon de excepţie şi se pregăteşte pentru unul şi mai spectaculos. „În această seară (luni - n.r.) asociem moda cu destinaţiile turistice româneşti, deoarece, şi de această dată, FTV International, alături de FTV România, sprijină promovarea destinaţiilor româneşti pe care noi, asociaţiile din turism, o derulăm. Continuăm evenimentul început în vară, la Fashion Summer Festival, atunci când litoralul românesc a fost promovat în aproape 200 de ţări. Staţiunea Mamaia va fi premiată şi în seara aceasta, e normal să declarăm Mamaia „staţiunea numărul 1 a României”. Odată ce a fost premiată la Monte Carlo, este normal să recunoaştem acest statut al ei, de staţiune fanion, cu care defilăm, iată, şi pe podiumul de modă”, a declarat Corina Martin.

La rândul său, secretarul de stat din cadrul MDRT, Cristian Bărhălescu, a subliniat meritul pe care FTV îl deţine pentru promovarea internaţională a turismului românesc şi a salutat cooperarea dintre profesioniştii în materie de turism. „Este un lucru deosebit faptul că federaţiile şi toţi profesioniştii din turism susţin această iniţiativă. Este clar, FTV este un lider în promovarea turismului românesc la nivel internaţional şi cred că în vară s-a văzut acest lucru. Consider că prezenţa în această seară a tuturor oamenilor importanţi din turismul românesc este o certitudine a faptului că FTV a făcut un lucru foarte bun vara aceasta. România este o stea care răsare în lumea turismului mondial datorită industriei turistice în care aceşti profesionişti prezenţi aici investesc în continuare”, a declarat Bărhălescu.

PREMIANŢII TURISMULUI ROMÂNESC Decernarea premiilor s-a făcut în funcţie de regiunile turistice, având şi categorii speciale. Astfel, pentru Dobrogea, premiul pentru cel mai fashion hotel din Delta Dunării a fost adjudecat de Hotel Danube Delta Resort din Crişan, judeţul Tulcea. Premiul special pentru Campania „Vacanţă în Ţara Mea” a fost câştigat de ANAT şi Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), iar premiul pentru „cel mai fashion restaurant” a fost obţinut de localul Fabaria din Constanţa.

Înainte de a urca pe scenă pentru a primi distincţia ca prim-reprezentant al staţiunii Mamaia, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a înmânat, la rându-i, un premiu de excelenţă seniorului turismului românesc, afaceristul Viorel Păunescu. Alte două premii speciale au mai fost înmânate de secretarul de stat în MDRT, Cristian Bărhălescu. Pentru cea mai importantă investiţie din Poiana Braşov, în ceea ce priveşte atracţia turistică - pârtie de schi şi sistemul teleferic - a primit distincţie preşedintele Ana Holding, George Copos, iar pentru iniţiativa de a investi şi dezvolta turismul de lux de pe litoral, premiul i-a fost acordat preşedintelui FPTR, Mohammad Murad.

„SINGURUL LOC DIN ROMÂNIA UNDE NU A FOST CRIZĂ ESTE MAMAIA!” Celebrul slogan „Welcome to Mamaia!”, care a răsunat în noiembrie, la Monte Carlo, acolo unde Mamaia a primit premiul pentru „cea mai fashion staţiune de distracţie”, la Festivalul Internaţional al Cluburilor, s-a auzit, din nou, luni seară, pe podiumul FTV de la Ramada. Cel mai important premiu al serii pentru promovarea turismului românesc la nivel internaţional a fost acordat, în finalul galei, staţiunii Mamaia. Primarul Radu Mazăre a primit cu entuziasm premiul înmânat de fostul tenisman Ilie Năstase. „Mi-aş dori ca în fiecare an să fie aşa, să fie câte o staţiune care să aibă un boom economic aşa cum a avut Mamaia. Sunt multe energii pozitive în ţara asta, sunt multe fete frumoase, sunt mulţi oameni care vor să facă lucruri bune; singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem aceste lucruri cap la cap, ca să meargă în aceeaşi direcţie. Chestiunea asta am făcut-o în Mamaia, chiar dacă, la un moment dat, am fost luat în derâdere când vorbeam despre fete, despre frumuseţea românească, despre distracţie. Iată că am găsit un segment, o nişă care a funcţionat şi aşa este, singurul loc din România şi poate una dintre puţinele staţiuni din Europa unde nu a fost criză este Mamaia! Aşa aţi căpătat cu toţii încredere să investiţi zeci de milioane de euro. Mulţumesc, aduceţi banii, sunt bineveniţi, nu numai în hoteluri, ci şi în cluburi şi în serviciile din turism. Demonstrăm lumii că putem să facem turism fără o mare senzaţională, fără insule, fără o climă extraordinar de binecuvântată, mergând pe un segment pe care alţii nu îl au. Este bine ca fiecare staţiune şi fiecare zonă din România să-şi găsească o nişă pe care să o promoveze. Vă mulţumesc, premiul este deosebit de plăcut”, a spus Radu Mazăre după primirea premiului.

După cum a subliniat şi pe scenă, Radu Mazăre prezintă Mamaia ca pe un model de succes, prin propriul specific exploatat eficient şi creionează evoluţia staţiunii ca imagine şi concept în viitorul apropiat. „Premiul nu e pentru mine, premiul e pentru Mamaia, pentru toţi cei care am făcut treabă acolo, pentru fete, pentru cluburi. Mi-aş dori, desigur, să primim o recunoaştere sau un premiu şi prin ţările arabe, pentru că cei de acolo au „caşcavalul”. Agenda pentru vara lui 2013 în Mamaia este foarte mare. Dacă facem un statut special pentru cazinouri, s-ar putea să avem cluburi şi hoteluri deschise pentru turişti pe timpul sezonului rece. Fiecare staţiune trebuie să aibă profilul ei… unele pentru familişti, altele pentru sindicalişti... trebuie diversitate; nu e bine ca toate să copieze acelaşi model. Într-adevăr, Mamaia e un model de succes, dar trebuie să se dezvolte şi alte staţiuni, pe alte direcţii”, a mai declarat primarul Constanţei.

ÎNSCRIERI TIMPURII

Preşedintele ANAT, Corina Martin: „2012 a fost cel mai bun an turistic din ultimii patru ani, cu 20% creştere a numărului de turişti, dar şi a perioadei medii de vacanţă. A fost un sezon foarte reuşit, iar pentru 2013 avem planuri foarte mari. Deja lucrăm la deschiderea de sezon şi vreau să vă mai spun o surpriză: pentru prima dată, Primăria Constanţa şi primarul Mazăre vor fi alături de noi la Târgul de Turism al României din martie 2013, tocmai pentru că pregătim de pe acum o vară de senzaţie pe litoral. Este pentru prima dată când vorbim despre vacanţe pe litoral încă din luna noiembrie, la Târgul de Turism al României, care s-a derulat în urmă cu două săptămâni. Am vândut deja vacanţe pe litoral, o premieră realizată în cadrul programului „Înscrieri timpurii”.