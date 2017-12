Mămica Dana Rogoz şi-a recăpătat silueta

Dana Rogoz a avut mereu o siluetă de invidiat, stârnind admiraţie. La trei luni după ce a născut un băieţel frumos şi sănătos, vedeta TV a revenit cu uşurinţă la silueta pe care o avea înainte de sarcină.

În timpul sarcinii, ea nu a luat în greutate mai mult decât era normal, iar după ce a născut, Dana şi-a revenit rapid. Astfel, ea se numără printre mămicile slăbuţe şi atrăgătoare din showbiz-ul românesc, alături de alte vedete, precum Anna Lesko, Giulia Anghelescu, Carmen Brumă sau Elena Gheorghe.

Vedeta mărturiseşte că nu a făcut eforturi ca să consume kilogramele depuse pe timpul sarcinii. „Nu am făcut eforturi să slăbesc. Am avut o sarcină uşoară, nu m-am îngrăşat foarte mult şi mi-a fost uşor să revin la greutatea pe care o aveam înainte, aproximativ 48 de kilograme. Nu am ţinut dietă, mănânc mult, dar nu mă îngraş. Am tot anunţat şi pe reţelele de socializare ca femeile să nu se înfometeze mai ales în timpul sarcinii. Să nu mă ia ca reper, nu sunt un exemplu în privinţa asta. Este important ca pe perioada sarcinii să ai un regim sănătos, să nu pui viaţa niciunuia dintre voi doi în pericol. E superb să fii mămică, a venit la momentul cel mai potrivit“, a declarat Dana.