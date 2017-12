Managerul Centrului de Sănătate Băneasa, demis pe criterii politice

Toate acţiunile ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, par a avea un singur scop - falimentarea unităţilor spitaliceşti şi prosperarea medicilor de familie. Mai mult, schimbările pe care ministrul portocaliu le face, mai ales în ceea ce priveşte consiliile de administraţie şi conducerile spitalelor, au cu siguranţă culoare politică. Cel mai recent exemplu este Centrul de Sănătate de la Băneasa, care în ultimul an a fost supus de nenumărate ori unor presiuni venite din partea conducerii Autorităţii de Sănătate Publică (ASP). Presiunile s-au concretizat, ieri dimineaţă, cînd managerul de la Băneasa, dr. Marin Badea a fost demis printr-un ordin ministerial, în locul său fiind numit, după doar cîteva ore, dr. Dan Mihai Niculescu, specializat în ortopedie-traumatologie. Conducerea ASP susţine că demiterea dr. Badea este justificată, deoarece de-a lungul timpului controalele efectuate la unitatea sanitară din Băneasa au fost nesatisfăcătoare. “Am primt semnale negative la adresa doctorului Badea din partea medicilor din zonele limitrofe ale spitalului, dar şi a personalului unităţii sanitare. Astfel, am constatat că managementul acestui doctor a fost defectuos. De asemenea, dr. Badea nu a avut o activitate corespunzătoare pentru a atrage medicii rezidenţi la spitalul de la Băneasa”, a declarat directorul adjunct al ASP, dr. Tanţa Culeţu.

Fostul director consideră că demiterea sa este nejustificată, fiind determinată de interese politice. “Consider că am fost nedreptăţit. În ordinul ministerial nu se specifică de ce am fost demis, nu mi s-a spus niciodată că greşesc. Cred că am făcut tot posibilul să deservesc populaţia din acea zonă. Din păcate, consider că ASP a vrut cu orice preţ să scape de mine. În luna octombrie 2005, conducerea ASP mi-a cerut demisia de onoare, dar am refuzat acest lucru. Mai mult decît atît, cînd am cerut ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, în momentul în care ASP şi Ministerul Sănătăţii au vrut să desfiinţeze spitalul Băneasa, conducerea ASP mi-a spus să nu mă mai milogesc pe la uşi”, a declarat dr. Marin Badea. Acesta susţine că va face tot posibilul să demonstreze că decizia ministrului Eugen Nicolăescu nu a fost justă. Noul manager al Centrului de Sănătate Băneasa, dr. Dan Mihai Niculescu, numit la doar cîteva ore după ce dr. Badea a fost demis, a stat mai bine de 20 de ani în Germania. “În urmă cu 25 de ani eram medic de familie la Ostov şi trebuia să fac gărzi la Spitalul din Băneasa. Pe atunci spitalul arăta foarte rău, nu cum este acum”, a declarat