Mănăstirea închinată martirilor îşi serbează hramul

La un an de la punerea pietrei de temelie, mănăstirea de la Poarta Albă - Galeşu îşi sărbătoreşte hramul, Duminica Sfinților Români. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârşi Sfânta Liturghie, duminică, 7 iulie, începând cu ora 8.30. Această mănăstire este cea de-a doua din ţară, după cea de la Aiud, închinată memoriei martirilor, deținuți politici, care au pierit pe timpul construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, mai ales în perioada 1949 - 1953. Lăcaşul de cult va fi ridicat lângă zona unde au fost barăcile şi temniţele celor care au lucrat la Canal. În acelaşi loc se află şi movila sub care se spune că zac sute sau chiar mii de oseminte ale celor morţi. Mulţi oameni mărturisesc că au fost chinuiţi în aceste locuri, preoţi, intelectuali, dar şi oameni simpli condamnaţi la muncă silnică. Însă, după atâţia zeci de ani, povestea faptelor de la Canal rămâne tot ascunsă. Anul trecut, mănăstirea și-a sărbătorit pentru prima dată hramul, iar la eveniment a participat și părintele Iustin Pârvu, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, fost deţinut, încarcerat timp de 16 ani pentru că nu a vrut să renunţe la Dumnezeu. „Cât timp purtăm numele de ortodocşi, vom suporta şi această rigoare. Generaţia 1949-1964 reprezintă sacrificiul şi dorul naţiei noastre. De atunci, de când am fost încarcerat, mie Dumnezeu mi-a mai dat câţiva ani de viaţă pentru a duce pe umeri nevoile mele şi ale neamului meu”, a declarat părintele Iustin Pârvu, anul trecut, când a participat la sărbătorirea hramului acestei mănăstiri. Din păcate, supravieţuitorul închisorilor comuniste nu se mai află printre cei vii, iar după Sfânta Liturghie, Ierarhul Tomisului va oficia slujba de parastas de trei săptămâni pentru părintele Iustin Pârvu.

ÎPS Teodosie va oficia mâine, 5 iulie, începând cu ora 16.00, şi sfințirea mică a paraclisului „Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului”, situat pe str. Merișor, nr. 13, în zona Trocadero, urmată de oficierea Tainei Sfântului Maslu.