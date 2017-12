MANGALIA - Sărbătoarea vinului

Primăria Municipiului Mangalia a organizat, sîmbătă şi duminică, prima ediţie a Sărbătorii Vinului Dobrogean în Portul Turistic Mangalia. În cele două zile de sărbătoare care au pus stăpînire pe Mangalia au răspuns invitaţiei mari producători de vinuri româneşti: Fruvimed, Tohani, Jidvei, Valea Călugărească, Petroasele, Vincon Vrancea, Rovit şi alţii. Nu doar producătorii de vin au atras atenţia cu standurile lor, ci şi producători particulari de mezeluri din zona Ardealului sau cei cu produse de artizanat. Agenţii economici din domeniul turismului şi hotelier, reprezentanţii marilor restaurante şi market-uri au fost şi ei prezenţi pentru a degusta şi cunoaşte sortimentele de vinuri prezentate. Cetăţenii Mangaliei s-au putut bucura de încă o manifestare dedicată lor de către primarul Mihai Claudiu Tusac, cu atît mai mult cu cît, sîmbătă, românii i-au sărbătorit pe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. “După ce am cules recolta, am făcut mustul, e normal să ne bucurăm că am avut o recolta bună şi toţi locuitorii Mangaliei să se bucure împreună cu cei care au avut o producţie bună. Eu am promis cetăţenilor din oraşul nostru că vom petrece împreună cît mai multe zile de sărbătoare, oferite de Primăria Mangalia în portul turistic, astfel încît să arătăm că putem să trecem mai uşor peste greutăţile de zi cu zi”, a declarat Tusac. Avînd în vedere că edilul Mangaliei s-a numărat printre cei care şi-au sărbătorit ziua numelui, acesta a fost prezent la slujba susţinută la biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril din localitate, locaş de cult care este încă în construcţie. “Vrem să urgentăm construcţia bisericii deoarece a fost începută acum mulţi ani şi încă nu a fost finalizată. Este păcat, pentru că noi sperăm ca acesta să fie unul dintre lăcaşurile de cult de referinţă ale Mangaliei. De curînd am alocat 500 milioane lei vechi pentru construcţia acestei biserici”, a mai spus Tusac. Locuitorii Mangaliei au putut petrece în Portul Turistic împreună cu ansambluri folclorice din judeţele Constanţa şi Prahova. Dintre interpreţii de muzică populară amintim: Laura Haidău, Oltiţa Todirca, Nicu Chiriţă, Florea Tănăsescu, Ion Drăgan. De asemenea, au fost prezenţi artiştii ansamblului folcloric “Periniţa Prahovei”, Fanfara “Prahova” şi mulţi alţi artişti. Printre invitaţi s-au aflat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, vicepresedinţii CJC Cristian Darie şi Cristinel Dragomir, candidatul PSD la Senat Nicolae Moga, candidatul PSD la Camera Deputaţilor Mircea Stănescu, consilieri judeţeni şi locali.

Tentativă pedelistă de campanie electorală

Unii politicieni, cum ar fi reprezentanţii PD-L, au găsit de cuviinţă să utilizeze momentul festiv pentru a-şi face campanie electorală. Îmbrăcaţi în culorile partidului, PD-L-iştii au încercat să perturbe desfăşurarea evenimentului, împărţind fluturaşi electorali. Chiar au sperat să cîştige simpatia participanţilor, oferindu-le gratuit pahare cu pălincă, vin şi alte băuturi spirtoase. Conducerea Primăriei Mangalia a catalogat activităţile PD-L ca fiind un gest de disperare a candidatului PD-L Zanfir Iorguş: „Dacă nu poate construi, măcar să distrugă acţiunile altora”. „Regretabil este faptul că Poliţia Mangalia, aservită fostului edil, nu şi-a făcut simţită prezenţa decît în momentul în care şi-a făcut apariţia grupul PD-L. Considerăm că astfel Poliţia Mangalia nu şi-a făcut datoria faţă de cetăţeni”, se arată într-un comunicat de presă emis de Primărie.