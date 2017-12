Manifestare ştiinţifică de amploare, la Universitatea „Ovidius“

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în parteneriat cu Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) şi Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING), organizează, pe 10 și 11 iunie, Conferința Internațională de Studii Interdisciplinare - ICIS 2016. Manifestarea ştiinţifică se desfăşoară sub egida Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST - filiala Constanța) din cadrul Academiei Române, a Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) şi a Centrului de Studii și Cercetări asupra Riscurilor și Vulnerabilității al Universității CAEN, Franța. Tema acestei ediţii este „Interdisciplinaritate și creativitate în societatea cunoașterii”. Pentru mai multe detalii despre eveniment, puteți accesa link-ul http://univ-ovidius.ro/icis2016/. Totodată, luni, 13 iunie, începând cu ora 9.30, în sala Senatului din Campus, corp A, reprezentanții Universității vor prezenta stadiul implementării proiectului ”Network of competence centers for development of cruise tourism in the Black Sea region”.