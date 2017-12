Maraton de concerte rock și electro, cu „grei“ din România și Anglia

Constanța se pregătește să ocupe un loc important pe harta marilor festivaluri internaționale și să vibreze pe ritmurile muzicii rock și electro, din parcul Tăbăcărie până în tabăra Năvodari, în cadrul primei ediții a Spellground Festival, eveniment organizat în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” și Primăria Constanța. 17 artiști internaționali și 44 de trupe din România vor concerta pe trei mari scene amplasate în campusul Universității „Ovidius” și pe plaja din Năvodari, timp de trei zile, între 12 și 14 august. În parcul Tăbăcărie se va organiza un spațiu de picnic cu cinema în aer liber, iar la baza nautică și sportivă a Universității „Ovidius” vor avea loc activități de agrement pentru constănțeni și nu numai, totul cu intrare liberă. Doar pentru concerte, s-au pus în vânzare abonamente la prețul de 295 de lei. Transportul între zonele de concert se va face gratuit.

Timp de trei zile, între 12 și 14 august, în cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc al Mării Negre, cel dedicat Zilei Marinei, Constanța va... clocoti de energie. 17 artiști internaționali și 44 de artiști și trupe din România vor cânta pentru aproximativ 25.000 de turiști și constănțeni. Cel puțin așa speră organizatorii Spellground Festival. Headliner-ii evenimentului vor fi Editors, Biffy Clyro, The Kooks, Royksopp. Li se vor alătura mulți alții, precum: Oscar and the Wolf, Fritz Kalkbrenner, Dennis Ferrer, dar și românii de la Robin and the Backstabbers, Les Elephants Bizzares, Byron, Coma, Grimus.

„Este un festival care-și propune să devină un simbol pentru orașul Constanța, un festival care se va desfășura pe o distanță de aproape 10 km între parcul Tăbăcărie și tabăra Năvodari”, a spus organizatorul Spellground Festival, Titus Lipovan, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc, marți, în Piața Ovidiu. „Din punctul nostru de vedere, cu acest festival, Constanța intră pe harta marilor festivaluri ale țării și chiar ale lumii, pentru că stăm, cu mândrie, cu acest line-up pe lângă oricare alt festival internațional și sperăm că toți constănțenii vor fi alături de noi, în încercarea de a demonstra tuturor că a venit momentul să demonstrăm ce se poate organiza cu puțină bunăvoință și colaborare între autoritățile publice, privați și antreprenori (...) Conform unui studiu făcut de britanici, 50% din turismul din Marea Britanie este turism muzical. În line-up-ul nostru avem jumătate din numele care țin line-up-ul festivalurilor britanice. Este un început”, a accentuat Lipovan.

Pe cea mai mare scenă de concert din Constanța, Master Stage, de 16 metri înălțime, amplasată în campusul Universității „Ovidius”, vor cânta „greii” invitați la acest festival, precum: Editors, Biffy Clyro și The Kooks, concertele headliner-ilor alternând cu cele susținute de artiștii de pe Ground Stage. Muzica electronică se va auzi până târziu în noapte, pe Electrowave Stage, amplasată pe plaja din Năvodari, în apropiere de Campground. Transportul între zonele de concert se va face gratuit, pe baza brățărilor primite la intrare, în zona de concert.

PÂNĂ PE 15 IULIE SE POT ACHIZIȚIONA BILETE DE O ZI ȘI ABONAMENTE

Până pe 15 iulie, cei care doresc să participe la concerte vor plăti pe un abonament 295 de lei. Aproximativ 2.000 au fost vândute și au mai rămas 5.000. Pot fi achiziționate și bilete de o zi, la prețul special de 130 de lei. Acestea sunt puse în vânzare pe eventim.ro, în rețeaua de distribuție Eventim, pe bilete.ro, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio și Germanos. În ziua evenimentului, un bilet pentru o zi va fi disponibil, la intrare, la prețul de 185 de lei.

LIBER ÎN PARC ȘI LA ACTIVITĂȚILE SPORTIVE

În cadrul Spellground Festival, o parte din parcul Tăbăcărie va deveni zonă de picinic, cu spații de joacă pentru copii, pentru iubitorii de animale, dar și cu cinema în aer liber. Mai mult, la baza sportivă și nautică a Universității „Ovidius” se vor organiza tot felul de activități sportive, cu intrare liberă.

Festivalul se va organiza pe baza unui parteneriat încheiat între organizatori, societatea Spellground, Universitatea „Ovidius” și Primăria Municipiului Constanța.

„Suntem bucuroși că suntem parteneri într-un astfel de proiect adresat în principal tinerilor, deoarece universitatea trăiește prin tineri, iar prin universitate a întinerit și orașul Constanța. Acest festival ne dă posibilitatea de a ne reafirma vocația pe plan cultural”, a spus rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină. Acesta va pune la dispoziție parcul din campusul instituției de învățământ superior, iar studenții ovidieni vor avea posibilitatea să participe la concerte, dar și la pregătirea acestora, ca voluntari. În cadrul festivalului va avea loc și o tabără de sculptură, organizată de Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”.

„UȘOR-UȘOR, ORAȘUL VA ÎNVĂȚA SĂ „SE VÂNDĂ”. AVEM ISTORIE, AVEM TRADIȚIE, AVEM CULTURĂ, AVEM OAMENI FRUMOȘI”

Prezent la conferința de presă dedicată festivalului, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a declarat: „Iată că, nu doar pe durata anului universitar, ci și în vacanță, universitatea întinerește. (...) Cred că tot orașul, de la un capăt la celălalt, va începe să vibreze și să se bucure de ce avem noi mai prețios: marea și oamenii, locuitorii de la malul mării. Aceasta este formula care pentru o administrație locală este convenabilă: cu un sprijin logistic și fără implicare financiară reușim să coordonăm evenimente care atrag tineri, turiști și care duc numele Constanței pe harta lumii”, a spus Făgădău. Acesta a promis alte evenimente inedite pentru 2017: un festival de film, unul de comedie, o tabără de sculptură și ample manifestări dedicate celor 2.000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso. „Ușor-ușor, orașul va învăța să „se vândă” pentru că are ce să vândă: avem istorie, avem tradiție, avem cultură, avem oameni frumoși”, a conchis Făgădău.

Conform lui Titus Popovici, organizatorul Spellground Festival, mai mult de jumătate din trupele străine vor rămâne în Constanța, în Mamaia, trei-patru zile, pentru a-și face concediul.

„Acest proiect este o mănușă aruncată, în modul cel mai fair-play și prietenesc, tuturor marilor festivaluri care se organizează în țară și tuturor orașelor care au avut credința și încrederea să investească în cultură: mă refer la Sibiu, Cluj, Timișoara și chiar la București (...) Ne dorim ca acest festival să devină o tradiție, să fie sinonim cu numele orașului Constanța”, a conchis Titus Lipovan.

MAI JOS GĂSIȚI PROGRAMUL SPELLGROUND FESTIVAL 2016, PE ZILE:

12 august 2016

Röyksopp, Oscar and The Wolf, Fritz Kalkbrenner, Dennis Ferrer, Amber Run, Andre Hommen, Carla’s Dreams, COMA, Les Elephants Bizarres, Aylin and The Lucky Charms, Loungerie II, Toulouse Lautrec, The Kryptonite Sparks, Pinholes, Flesh Rodeo, Sunet Fin, Duro Disco, Omelette, None of the Above, EIDO

13 august 2016

The Kooks, Editors, Chopstick & JohnJon, Doctor Dru, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Byron, ROA, Grimus, Pixels, The Speakers, We Singing Colors, Helen, The Bread Pits, Rockabella, Lisier Collectif, Stema, Electric Tuxedo

14 august 2016

Biffy Clyro, Soul Clap, WOLF+LAMB, PillowTalk, Nick Monaco, Aquarius Heaven, Life on Planets, Zdob & Zdub, RoadKillSoda, Gojira & Planet H, CTC (DOC, Deliric, Vlad Dobrescu, DJ Nasa), Golan live, S.P.O.C., Otherside, Yelllow, Macanache & The Putreds, Karpov not Kasparov, KASIM live, Maga & Tudoran, Satellites, Sophisticated Lemons, Melting Dice, Luni la Teatru.

