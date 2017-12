Marcat de lipsa afecţiunii şi a părinţilor

COPIL PROBLEMĂ

Situaţia şcolară a lui Alexandru Dumitraş, adolescentul de 14 ani care l-a ucis pe cel care îl violase în copilărie, nu era deloc strălucită. Până la data arestării, el a fost elev al Şcolii IG Duca. Era în a VI-a, după ce anul trecut a rămas repetent. Directorul unităţii de învăţământ, profesor Elena Gogu, a declarat că Dumitraş lipsea foarte mult de la şcoală, avea note proaste, însă nu avea un comportament violent în şcoală. „Noi am făcut demersuri către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa şi către Secţia 4 Poliţie Constanţa, pentru că nu aveam un partener de discuţie în cazul acestui elev. Tutela copilului o are tatăl care este plecat în Belgia, iar cu mama nu s-a putut discuta”, a declarat profesor Elena Gogu. După ce părinţii lui au divorţat, Dumitraş a fost încredinţat tatălui. Până cînd părintele a plecat în străinătate, băiatul a locuit cu bunica lui, cu tatăl şi concubina acestuia. „Am fost sesizaţi de către instituţia şcolară unde învăţa despre faptul că adolescentul nu frecventa cursurile şi că avea un comportament neadecvat. Am făcut verificări repetate, însă pe el nu l-am găsit acasă. Am discutat cu bunica şi am lăsat o invitaţie să se prezinte împreună cu el, pentru evaluare şi consiliere la sediul nostru, dar nu au venit”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al DGASPC Constanţa.

LIPSĂ DE AFECŢIUNE. Rămas singur şi necontrolat, pentru că mama lui nu avea niciun drept asupra lui şi nici nu se interesa de problemele sale şcolare sau personale, adolescentul îşi petrecea timpul mai mult pe străzi, chiar până noaptea târziu. Directoarea şcolii a precizat că adolescentului i s-a asigurat consiliere psihologică încă din clasa a V-a, însă acesta nu venea decât forţat. „Fiind la vârsta adolescenţei, băiatul avea nevoie de prezenţa părinţilor, lucru care era foarte important. Însă pentru că nu a avut o stabilitate a mediului familial, acest lucru i-a afectat dezvoltarea. Tatăl probabil a considerat că dacă îi trimite bani din străinătate se rezolvă totul şi totul este bine. Însă la vârsta pe care are o are el, adolescenţii vor să se afirme, să iasă în evidenţă. El nu a avut parte de un mediu bun, de reguli stricte, de afecţiune şi probabil din cauza stilului său de viaţă a comis o astfel de faptă. Alexandru a fost foarte afectat de faptul că el nu mai are ambii părinţi, lucru care este posibil să îi fi dezvoltat acest caracter agresiv”, a declarat dr. psiholog Roxana Onea. Surse din interiorul şcolii spun că adolescentul era foarte ataşat de părinţi până să divorţeze şi că, atunci când se apropia ziua de 8 Martie, el îi pregătea mamei sale câte un cadou.