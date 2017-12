Marea brambureală de la Fisc

NUMIŢI FĂRĂ CONSULTARE Premierul Victor Ponta a semnat deciziile de numire în funcţie a şefilor celor opt Direcţii Regionale Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), dar, potrivit unor surse din Ministerul Finanţelor Publice, numirile sunt temporare. Persoanele alese vor rămâne în funcţie până la ocuparea prin concurs a posturilor, conform procesului de restructurare a Fiscului, care se va încheia la 1 decembrie. Informaţia este confirmată şi de reprezentanţii structurilor constănţene ale ANAF, care mai spun că, cel puţin în cazul judeţului nostru, numirea şefului de la Antifraudă s-a făcut fără nicio consultare. La Constanţa, conducerea Direcţiei Regionale Antifraudă i-a revenit lui Daniel Dinulescu (în calitate de inspector general adjunct antifraudă). Dinulescu a condus în prealabil Direcţia Mari Contribuabili din ANAF. În rest, Romeo-Florin Nicolae, şeful Autorităţii Naţionale a Vămilor, rămâne şeful cel mare al Antifraudei, iar lista este completată de şefii regionali/adjuncţii săi, după cum urmează: Claudiu Codrea (Bucureşti), Cosmin Georgescu (Suceava), Gabriel Valentin Cărbunaru (Alexandria), Adrian Paul Voicu (Târgu Jiu), Călina Valer Vesa (Deva), Iulian Bogdan Gheorghe (Oradea) şi Laurenţiu Dan Puşdercă (Sibiu).

GARDA, ÎN STAND-BY Între timp, Fiscul constănţean este în expectativă. Cei de la Garda Financiară (GF) aşteaptă preavize, aşa că s-au decis să finalizeze cât mai multe investigaţii pentru ca restructurarea să nu le ofere evazioniştilor o portiţă de scăpare. „În august am făcut 27 de sesizări penale, pentru un prejudiciu total de peste 47,1 milioane lei. La nivelul întregului an, prejudiciile descoperite se ridică la circa 130 milioane lei. Am decis să terminăm ce mai avem aici, pentru că nu ne mai răspunde nimeni din ţară”, spune comisarul-şef al Gărzii Financiare Constanţa, Ciprian Mihail Fronea. Tot în august, GF a suspendat pentru trei luni activitatea a 51 de agenţi economici, între care şi câteva cluburi din staţiunea Mamaia, pentru că nu foloseau aparate de marcat electronice fiscale. S-au confiscat diverse sume şi s-au aplicat amenzi totale în valoare de peste 1,186 milioane lei.

STATUS QUO Reamintim că primii angajaţi ANAF care au trecut prin focurile restructurării cerute de troica creditorilor internaţionali au fost cei de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa. În perioada 21-28 august, ei au dat examen pentru ocuparea unor posturi în cadrul Direcţiei Regionale a Fiscului din Galaţi. Au fost puse la dispoziţie 796 de posturi, dintre care 112 funcţii de conducere, 640 funcţii de execuţie şi 44 funcţii contractuale (şoferi, femei de serviciu, secretare etc). „588 de persoane au fost numite direct, iar 167 au susţinut un examen de testare profesională, fiind declarate admise. 41 de posturi rămân vacante. Totodată, 177 de persoane urmează să fie eliberate din funcţia publică, 158 dintre ei susţinând examen şi fiind declaraţi respinşi. Opt au fost respinşi încă din etapa de selecţie a dosarelor, iar 11 nu şi-au manifestat interesul pentru un job nou”, spun cei de la DGFP Constanţa.