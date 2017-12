Populistul olandez Geert Wilders a declarat într-un interrviu pentru ”The Telegraph” că ”Marea Britanie ar putea elibera Europa, pentru a doua oară într-un secol, votând pentru Brexit, pe 23 iunie, declanșând astfel o ”primăvară patriotică” pe întregul continent și o revărsare de nemulțumiri împotriva Bruxelles-ului”. Wilders, politician naționalist cu vederi anti-islamice, a cărui formațiune, Partidul Libertății, este în prezent în fruntea sondajelor din Olanda, susține că ”duhul populismului a ieșit din lampă și nu va mai putea fi pus înapoi”. ”La fel ca în ani 1940, Marea Britanie ar putea ajuta la eliberarea Europei de un alt monstru totalitar, de data aceasta numit Bruxelles. Din nou am putea fi salvați de britanici. Dacă oamenii văd că o țară poate părăsi UE și luminile nu se sting, nu izbucnește un război și țara nu intră în faliment, acest lucru va avea un efect imens”, a declarat olandezul.

De mulți ani, Geert Wilders este catalogat ca extremist și demagog, însă în contextul sentimentelor anti-imigrație și anti-austeritate care sunt în creștere de la Atena până la Amsterdam, el crede că, acum, Europa dă dovadă că este pregătită să îmbrățișeze multe dintre ideile sale populiste. Nu cu mult timp în urmă, recunoaște Wilders, astfel de vise ale unei revoluții populiste ar fi rămas doar vise, dar în condițiile discursului din SUA al lui Donald Trump, a început și ascensiunea populiștilor din Europa. O primă victorie majoră ar putea veni în Austria, unde Partidul Libertății, anti-imigrație, este gata să câștige președinția țării, o victorie care ar reprezenta un moment simbolic, crede Wilders. ”La fel ca un Brexit, o victorie a Partidului Libertății ar fi un stimulent enorm pentru partidele de acest fel din Europa, care vor putea vedea că nu sunt formațiuni de la marginea politicii, nu sunt doar cele mai mari partide din țările respective, dar putem da și un șef de stat, un președinte ales. Asta este realitatea și ar trebui să ne obișnuim cu ea. Acesta este viitorul în multe țări europene”, a spus politicianul olandez, făcând referire la liderul Frontului Național din Franța, Marine Le Pen, care, potrivit sondajelor de opinie, va ajunge în al doilea tur de scrutin la alegerile prezidențiale de anul viitor. În Italia, unde, potrivit unui sondaj realizat la începutul acestei luni, 48% dintre cei chestionați au declarat că doresc să părăsească UE, mișcarea populistă Cinci Stele a ajuns în fruntea sondajelor și ar putea câștiga controlul politic la Roma. Sentimentul populist este în creștere și în alte state est-europene, ca Ungaria, Polonia, Slovacia sau Cehia, care au fost nemulțumite de reacția Bruxelles-ului la criza imigranților. ”Țările est-europene au experimentat deja ce înseamnă să trăiești în totalitarism. Nimeni nu cunoaște acest lucru mai bine decât polonezii, cehii, slovacii sau ungurii. Așa încât ei știu atunci când văd un alt monstru totalitar: de data aceasta este îmbrăcat puțin diferit și se numește Bruxelles în loc de Moscova, dar vrea de asemenea să ia suveranitatea națională și să schimbe acele țări”, spune Wilders.

Un eventual succes populist în Austria poate deschide ușa în Olanda lui Wilders, al cărui Partid al Libertății conduce în sondajele de opinie grație unei retorici anti-imigranți și anti-musulmani. Liderii politici din Olanda au exclus, în mod public, o colaborare cu o coaliție condusă de Wilders, dacă acesta va conduce partidul după alegerile din martie anul viitor. ”Nu uitați, în urmă cu câțiva ani, toată lumea din Olanda a spus că nu va face alianță cu Wilders și cu partidul său nebun, dar apoi au avut loc alegeri, am avut un rezultat bun și nu am fost parte din guvern, dar am sprijit o minoritate guvernamentală. Cred că aș putea să fiu și voi fi următorul prim-ministru al Olandei”, a mai spus acesta, care consideră că recentul rezultat al referendumului olandez, prin care s-a respins acordul comercial dintre UE și Ucraina, îi dă un mandat în acest sens. Înainte de toate, însă, Wilders se confruntă cu acuzații de incitare la ură rasială împotriva populației marocane din Olanda. Lui Wilders i-a fost refuzată intrarea în Marea Britanie, în anul 2009, din cauza acuzațiilor de islamofobie, o decizie întoarsă apoi de instanțele de judecată, iar acum trăiește sub pază armată, după ce a fost pus pe lista de ținte a mai multor grupări teroriste. El continuă să militeze împotriva a ceea ce numește ”islamizarea Europei de vest”, dar respinge violența. Wilders a devenit una dintre cele mai controversate figuri din Olanda, după un lung șir de remarci provocatoare, însă politicianul respinge eticheta de extremist, invocând faptul că în trecut a contestat în mod public partidele fasciste. El crede că revoluția lui populistă promisă de mult timp este aproape, că aceasta va fi democratică și că va începe cu alegerile prezidențiale din Austria. ”Acesta este un moment interesant. Lucrurile se schimbă foarte repede. O revoluție democratică non-violentă este pe radar, o ”primăvară patriotică” se apropie”, a mai spus politicianul olandez, citat de B1tv.