Marea Britanie intră în campania pentru anticipate. Parlamentul, dizolvat

În Marea Britanie s-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile anticipate programate pe 8 iunie, odată cu dizolvarea Parlamentului. Conservatorii aflaţi la putere le cer votanţilor să continue să o susţină pe şefa Guvernului actual, Theresa May, pentru continuarea negocierilor demarate pe tema Brexit. Conform sondajelor, Partidul Conservator este cu peste 15% în faţa Partidului Laburist, cea mai mare formaţiune de opoziţie, iar analiștii consideră că, în urma scrutinului, Theresa May își va spori puterea, pentru că va avea în spate o majoritate parlamentară mult mai puternică decât în prezent. Cu toate acestea, un sondaj publicat miercuri creditează Partidul Conservator cu 47% din intenţiile de vot, în scădere cu două puncte procentuale faţă de săptămâna trecută, dar cu 17 puncte în faţa laburiştilor.

Theresa May le-a cerut votanţilor ca la alegerile de pe 8 iunie să o susţină la conducerea Guvernului şi să-i sprijine planurile pentru negocierile privind retragerea ţării din Uniunea Europeană, conform stiripesurse.ro. Cu prilejul unei întâlniri de campanie în Oxfordshire, liderul Partidului Liberal-Democrat, Tim Farron, a acuzat-o pe May că încearcă o „încoronare“ prin aceste alegeri. Laburiştii şi-au axat miercuri campania pe reducerile bugetare din sectorul de sănătate, ministrul din umbră Jonathan Ashworth angajându-se să stopeze, dacă partidul său va câştiga alegerile, închiderile planificate de spitale şi alte servicii de sănătate. Theresa May urma să se deplaseze în cursul după-amiezii de miercuri la Palatul Buckingham, pentru acordul oficial al reginei Elisabeta a II-a cu privire la dizolvarea Parlamentului.