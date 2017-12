Marea Britanie se apropie de ieşirea din UE, apreciază presa britanică

Marea Britanie este mai aproape de ieşirea din Uniunea Europeană după ce Jean-Claude Juncker a fost desemnat, în pofida opoziţiei premierului britanic David Cameron, pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, notează presa de la Londra. "David Cameron este Rooney al Europei", scrie Daily Mail, referindu-se la Wayne Rooney, atacant al echipei Angliei, care nu a reuşit să treacă de faza grupelor la Cupa Mondială din Brazilia. "Marea Britanie se apropie de ieşirea din Uniunea Europeană", titrează cotidianul The Times. "Un pas în plus spre ieşirea din UE", scrie Daily Telegraph. "Desemnarea lui Juncker marchează o schimbare istorică a puterii în cadrul UE, fiind un moment periculos în relaţiile Marii Britanii cu Europa", notează Financial Times. "Este vorba de un dezastru care duce la izolarea Marii Britanii", constată The Independent. Jean-Claude Juncker a fost desemnat vineri de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre UE pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Desemnarea lui Juncker a primit 26 de voturi pentru şi două împotrivă (Marea Britanie şi Ungaria) în Consiliul European. Junker, candidatul Partidului Popular European pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, va trebui să primească şi aprobarea Parlamentului European. Votul în PE este programat la jumătatea lunii iulie, iar Juncker va trebui să primească cel puţin 376 de voturi pentru din totalul de 751. Juncker, în vârstă de 59 de ani, fost premier luxemburghez şi fost preşedinte al Eurogrupului, este adeptul unei viziuni federaliste faţă de proiectul Uniunii Europene. "Este o zi tristă pentru Europa; există riscul diminuării atribuţiilor guvernelor naţionale", a reacţionat premierul britanic, David Cameron. "Le-am transmis liderilor europeni că ar putea regreta toată viaţa această nominalizare", a insistat Cameron, care consideră că Juncker este "persoana greşită" pentru funcţia de preşedinte al CE. Premierul conservator britanic a promis organizarea în 2017 a unui referendum pe tema relaţiei Marii Britanii cu Uniunea Europeană.