Maria Stavrositu demisionează din PDL

Deputatul PDL de Constanţa Maria Stavrositu a anunţat, vineri, că luni îşi va prezenta oficial demisia din partid. „Consider că atunci când în organizaţia Constanţa domneşte legea bunului plac, derapajul în atitudine, în comportament şi chiar în limbaj, există un for lucid, un for superior care are înţelepciune şi care reglează lucrurile spunând că hotărârea respectivă este valabilă pentru toţi membrii de partid din PDL, inclusiv pentru Blaga. Aflu că şi domnul Blaga este de părere că această hotărâre nu trebuie respectată, cuvântul liderului local, micului baron local, este mult mai important decât o decizie. În momentul în care preşedintele unui partid la nivel naţional are o asemenea atitudinea înseamnă că acest preşedinte dă tonul la haos şi dezordine în acest partid, deci, toate speranţele că se poate construi în acest partid în acest moment ţi se năruiesc”, a declarat Maria Stavrositu. Ea a făcut referire la o decizie a conducerii PDL din 6 februarie 2012, potrivit căreia, actualii parlamentari îşi păstrează locul şi candidează în colegiul pe care l-au reprezentat în ultimii patru ani în Parlament. „Decizia mea este de a părăsi acest partid. Am fost determinată să fac acest lucru atunci când nu am mai găsit nici cea mai mică speranţă că se pot îndrepta lucrurile”, a afirmat Maria Stavrositu. Anunţul a fost făcut prima oară vineri dimineaţă, când deputatul a mai precizat că a luat decizia să candideze la următoarele alegeri parlamentare, fie în colegiul 10 pentru Camera Deputaţilor, fie în colegiul 4 pentru Senat, dar ca independent cu susţinerea PP-DD. La câteva ore distanţă, deputatul şi-a schimbat declaraţia, afirmând că va candida independent cu susţinerea societăţii civile, considerând probabil că o trecere la PP-DD este sub demnitatea ei. „Am discutat cu cei de la Mişcarea Verzilor care au un protocol cu PP-DD privind introducerea unor candidaţi ecologişti pe listele partidului”, a spus Stavrositu. Cert este că declaraţiile deputatului constănţean au declanşat un nou scandal în PDL, mai ales că, odată cu plecarea Mariei Stavrositu, la sediul PDL Constanţa au fost depuse în timp scurt puţin peste o sută de demisii ale altor membri de partid.