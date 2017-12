Marile veliere au ancorat, iar Portul Constanța devine o scenă de film!

Dacă v-au plăcut superproducțiile holywoodiene „Pirații din Caraibe" sau „Master and Commander", ori dacă miniseria copilăriei voastre a fost „Toate pânzele sus", atunci nu aveți voie să ratați acest eveniment: Regata Marilor Veliere de la Constanța. De joi dimineață, cum a răsărit soarele, în Portul Constanța au sosit unele dintre cele mai frumoase veliere din lume. Rușii au adus șapte nave splendide. Vedetă este "Kruzenshtern", al doilea cel mai mare vas cu vele de pe glob. Până duminică, turiștii și constănțenii au ocazia de a călători în timp. Oamenii pot urca gratuit la bordul ambarcațiunilor care au aruncat ancora în Terminalul de Pasageri.

Parcă un vânt din alte vremuri a bătut în velele grațioaselor nave care au ajuns joi dimineață în Portul Constanţa. Terminalul de Pasageri se transformă pentru patru zile într-o mașinărie a timpului, care te poate convinge că te-ai întors undeva în vremea boemă a marinei ori că joci alături de Johnny Depp în „Pirații din Caraibe“. De joi dimineață, sub răsărit de soare, cei 13 uriași cu pânze au început să intre în port unul câte unul. Se întorc în cetatea Tomis după doi ani de absență. Sute de turiști și localnici așteptau cu nerăbdare momentul. Chiar dacă privitorii au sosit în valuri pentru a vedea corăbiile, oamenii trebuie să știe că nu are rost să se îmbulzească. De pe 8 și până pe 11 septembrie are loc tradiționala Regată a Marilor Veliere. Este timp destul pentru a face o poză și pentru a păși la bordul celor 13 nave superbe.

„Ne bucurăm mult pentru că ne-am întors aici în Constanța, unde vom organiza un eveniment major. Locuitorii orașului și turiștii au toate motivele să vină și să vadă navele. De ce spun asta? Pentru că acest lucru se întâmplă în întreaga lume. Este un un sentiment universal. Toți oamenii reacționează la fel, cu același entuziasm, atunci când văd velierele. Intră într-un film și își imaginează cum ar fi să se afle în spatele cârmei și să navigheze pe mări și să înfrunte valurile. Cu toții visează să fie pe punte. Imaginația îi duce departe, mai ales atunci când pânzele ambarcațiunilor se ridică!", a declarat Robin Snouck Hurgronge, președintele Regatei. E bine să știți ce vizitați. Spre exemplu, clasele se împart de la A la D. În grupa A vorbim despre nave cu velatură tradițională cu peste 40 de metri lungime, iar clasa B are nave cu velatură tradițională, dar cu lungimea sub 40 de metri. La clasa C se încadrează navele cu velatură modernă sub 40 de metri, iar în final, clasa D conține navele cu velatură modernă sub 40 de metri, dar cu velă spinnaker.

DIN RUSIA CU DRAGOSTE!

Rușii sunt la putere pe mare. Din 13 nave, șapte sunt rusoaice și, da, sunt foarte frumoase: „Kruzenshtern“, al doilea cel mare mai mare velier din lume, conduce grupa A, din care mai fac parte „Nadezhda“ și „Mir“. „Mir este prima navă pe care am lucrat. Pentru mine este un sentiment extraordinar să fiu aici și să intru în această aventură. Prima oară am avut emoții când m-am îmbarcat și nici nu mă gândeam că o să am curajul să mă urc atunci când era vântul mai puternic pe arboradă. Acum aceasta pot să spun că este viața mea", a spus cadetul Ilya Gordeyko.

La ruși, femeile au ultimul cuvânt pe mare. „Înseamnă foarte mult pentru mine faptul că am putut ajunge aici și pot să lucrez pe această navă. Noi, fetele de la bord, muncim cot la cot cu bărbații, fără complexe. În Rusia avem o adevărată tradiție în navigație și ne putem mândri cu niște veliere foarte frumoase", a declarat Elena, cadet al navei „Mir“. „Arial“, tot din Rusia, se încadrează la clasa C, iar „Anna Maria“, „Vityaz“ și „Akela“ fac parte din clasa D.

TOATE PÂNZELE SUS, CĂTRE TRECUT

România participă la Regata Marilor Veliere cu un veteran și o vedetă: „Mircea“ și „Adornate“. Poate cea mai cunoscută navă românească, Bricul „Mircea“ a intrat în serviciul Marinei Militare din România în 1939, fiind botezat după același nume ca prima navă, cea construită în 1882. Însă gândul ne duce și mai departe în trecut. O întreagă istorie leagă destinul orașului nostru de ambarcațiunile cu vele. „Dacă nu ar fi existat navele cu vele, atunci nu am fi avut acest oraș frumos. Primii navigatorii care au ajuns aici aveau ambarcațiuni cu vele și ei au contribuit decisiv la dezvoltarea regiunii în care trăim. Va fi un eveniment de succes pentru că de joi, de la ceremonia de deschidere, deja sute de oameni au venit pentru a vedea aceste frumoase nave. Oamenii vor putea urca la bord și vizita navele gratuit", a declarat Alin Vintilă, organizatorul evenimentului.

Tot două veliere vin și de la vecinii noștri bulgari. Este vorba despre „Royal Helena“ și „Kaliakra“, ambele din clasa A. Acestora li se mai adaugă „Pogoria“ din Polonia și „Atyla“ din Spania.

SPECTACOL PE MARE ȘI USCAT

Arhiepiscopul Tomisului a susținut, în deschiderea evenimentului, o slujbă religioasă. Joi, creștinii au marcat Nașterea Maicii Domnului, care este și protectoarea marinarilor. Nu mai puțin de 1.000 de ofițeri, marinari și cadeți lucrează în această flotă de nave unite pentru tradiționalul eveniment. Regata Marilor Veliere este un spectacol pe mare și uscat. Aceasta cuprinde demonstrații sportive, parade, concerte și un foc spectaculos de artificii! De joi până duminică, turiștii și constănțenii pot vizita navele în timpul zilei, pentru ca seara să își dea întâlnire, la scena amenajată în zona Terminalului de Pasageri din port, cu Loredana, Corina, Vunk, Vama, Cvartetul Anima, Vega Band și Ligia Hodja. Reamintim că vizitele la bordul navelor sunt gratuite, cu mențiunea că doamnele sunt rugate să nu poarte tocuri, pentru că punțile velierelor sunt confecționate din lemn și ar putea fi deteriorate de acest gen de încălțăminte. Organizatorii roagă pasionații de veliere să își lase mașinile în locurile special amenajate de la Poarta 1, în Portul Tomis și pe marginea bulevardului Marinarilor, care face legătura între Poarta 1 și Poarta 3. Duminică, navele vor pleca spre Novorossiisk, iar de acolo vor porni într-o nouă regată către Soci și apoi spre Varna.

Citește și:

Portul Constanța, invadat de marile veliere