Mărirea pensiilor, finanţată de creşterea salariilor

“Majorarea pensiilor nu pune probleme economiei, întrucît bugetul asigurărilor sociale se va menţine excedentar în acest an şi va rămîne în surplus şi în prima parte a anului viitor, datorită creşterii peste estimări a salariilor”, a spus, ieri, guvernatorul băncii centrale Mugur Isărescu. El a adăugat că \"la pensii s-ar putea să avem o surpriză. În cadrul băncii centrale am analizat datele existente, iar surpriza este că în acest an şi probabil la anul, bugetul asigurărilor sociale este un buget în surplus, datorită creşterii contribuţiei CAS. La mijlocul anului au un surplus de aprox. jumătate de miliard de euro\", spune guvernatorul.

Isărescu a mai explicat că, la mijlocul anului, există deja o creştere a salariilor de 20%, aproape dublă faţă de estimările Prognozei, care vedea 10%. Chiar după majorarea pensiilor în septembrie, calculele arată că majorarea bugetului asigurărilor sociale rămîne pe surplus în acest an. \"Creşterile salariale sînt atît de mari încît, într-o perspectivă de cîteva luni, şi în prima parte a anului viitor, eu nu văd o problemă a pensiilor. Nu pensiile, ci politica veniturilor în general, este nesustenabilă pe termen lung, mult peste anticipări\", a spus guvernatorul băncii centrale, care a avertizat că politica de creştere a veniturilor este principalul risc pentru inflaţie. Guvernatorul a mai comentat situaţia banilor care se colectează la CAS, care \"nu funcţionează ca un fond, ca să se alimenteze, să rămînă. Acest surplus va fi folosit pentru a acoperi deficitele CAS anterioare\". Comparativ cu luna iunie a anului precedent, cîştigul salarial mediu nominal net a urcat în a şasea lună a acestui an cu 22,5%, potrivit datelor INS.