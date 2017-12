Marius Petcu, eliberat în lipsa dovezilor

Fostul lider sindical „Sanitas” şi al CNSLR Frăţia, Marius Petcu, a fost eliberat sub control judiciar pe motiv că instanţa nu a considerat că există dovezi că el ar putea împiedica buna desfăşurare a procesului sau ar putea influenţa martorii, cu toate că judecătorii admit că martorii din dosar nu au fost audiaţi. „În privinţa inculpatului (Marius Petcu - n.r.) nu rezultă şi nu s-a făcut nicio dovadă că ar împiedica buna desfăşurare a procesului penal, prin sustragerea sa, prin influenţarea participanţilor procesuali în declaraţiile lor - chiar dacă în cauză sunt de audiat martorii stabiliţi prin rechizitoriu - ori că ar putea comite noi infracţiuni”, se arată în motivarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti prin care Petcu, acuzat de luare de mită în formă continuată, a fost eliberat provizoriu sub control judiciar. Instanţa a ţinut seama, conform documentului citat, şi de elementele „ce caracterizează persoana” lui Petcu, chiar dacă fostul lider sindical este acuzat de o faptă de corupţie „cu un impact major” în opinia publică. Astfel, instanţa scrie în motivare că Petcu este lipsit de antecedente penale, integrat social, profesional şi familial, are copii în întreţinere şi este \"recunoscut pentru activitatea profesională desfăşurată”. Petcu a fost eliberat din arest în 20 iunie, ca urmare a deciziei definitive a Curţii de Apel Bucureşti, care a admis cererea lui de eliberare provizorie sub control judiciar. Petcu a stat în arest preventiv din 31 martie, el fiind prins, în 24 martie, luând mită 40.000 de euro de la Petre Scrieciu, sumă ce ar fi reprezentat o parte din banii ceruţi pentru ca firma omului de afaceri să execute lucrările la un centru pentru sindicate din Snagov. În 21 aprilie, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată pe Marius Petcu, pentru luare de mită, în formă continuată.