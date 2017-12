Măsura care ar asigura accesul pacienților la medicamente mai ieftine

Producătorii de medicamente generice cer reformarea sistemului de finanțare a tratamentelor farmaceutice și scutirea de la plata taxei clawback a acestui tip de produse, apreciind că măsura ar asigura accesul pacienților la medicamente mai ieftine. ”Medicamentele esențiale ieftine sunt înlocuite cu variante mult mai scumpe, care să poată susține taxa clawback, iar pacienții se află pur și simplu în imposibilitatea de a-și asigura tratamentul de zi cu zi”, a declarat președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoș Damian. Asociația atrage atenția că, în acest moment, producătorii de medicamente sunt cei care finanțează prin taxa clawback introducerea de noi medicamente inovatoare pe lista de compensate.

„Sunt sute, dacă nu mii de pacienți care mor în fiecare an pentru că nu au acces la medicația necesară. Sunt pacienți care pierd rapid orice șansă la supraviețuire din cauza lipsei tratamentelor inovatoare, dar mai ales pacienți condamnați la o moarte lentă pentru că nu mai găsesc în farmacii medicamentele esențiale, care să-i ajute să lupte cu afecțiunile cronice”, a spus Damian. În opinia lui, politica actuală privind clawback, aplicată nediferențiat producătorilor de tratamente inovative şi celor de medicamente generice, esențiale, nu face decât să ducă la dispariţia de pe piață a medicamentelor esenţiale.

Potrivit APMGR, în ultimii ani, peste 2.000 de medicamente cu prețuri accesibile au dispărut de pe piață. ”O taxă clawback zero pentru medicamentele generice, esențiale este acum imperativ necesară pentru păstrarea accesului la tratamentele esențiale. Înțelegem limitările bugetare și am propus în ultimii ani Guvernului implementarea treptată a acestei soluții, prin introducerea mai întâi a unei taxe clawback diferențiată, dar nu am primit niciun răspuns”, a declarat Damian.