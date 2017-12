Matt Damon, mereu o apariţie surprinzătoare

Seria “Bourne” l-a consacrat pe Matt Damon drept unul dintre cei mai apreciaţi actori din filmele de acţiune, dar acesta nu se teme să îşi arate şi latura feminină a personalităţii sale. Îl ajută cu siguranţă şi faptul că este tatăl a trei fete! Actorul american de 43 de ani a revenit la Los Angeles după sărbătorile de iarnă, iar pe aeroport a stârnit o invazie a paparazzilor. Ceea ce a atras atenţia mai mult decât braţul stâng imobilizat într-o faşă ortopedică a fost rucsacul mic şi roz pe care îl purta pe umărul sănătos. Rucsacul inscripţionat cu cuvintele Twinkle Toes, în traducere „degete sclipitoare“, a făcut deliciul paparazzilor, dar şi al admiratorilor săi, care s-au grăbit să-l fotografieze şi să posteze fotografiile pe reţelele de socializare. La rândul său, Matt Damon le-a ţinut insonul şi nu a părut deloc deranjat de atenţia pe care o primea. Cu siguranţă, rucsacul aparţinea vreuneia dintre fiicele sale, iar el, ca un tată exemplar, nu s-a ferit să i-l ducă, deşi era cât se poate de caraghios. În plus, actorul nu părea să sufere prea mult de pe urma rănii suferite la braţul stâng. Nu se ştie deocamdată ce a păţit actorul, dar are braţul imobilizat din 22 decembrie. Cea mai gravă accidentare pe care a suferit-o vreodată s-a petrecut în anul 2000, în timp ce filma „The Legend Of Bagger Vance”, un lungmetraj inspirat de lumea golfului. Atunci şi-a rupt o coastă încercând să lovească mingea de golf.

La începutul anului, Matt Damon are timp liber să se refacă şi să se dedice familiei. A terminat luna trecută filmările la lungmetrajul SF „Interstellar”, alături de Matthew McConaughey, Michael Caine, Ellen Burstyn şi Anne Hathaway. Acum trebuie să se reobişnuiască să trăiască la Los Angeles, după ce a decis să se mute de la New York. „Fiica mea cea mai mare este foarte încântată, însă fetele noastre cele mai mici sunt încă supărate. Aici vor avea la dispoziţie o curte foarte mare unde să se joace, ceva ce nu aveau la New York”, declara Matt Damon despre decizia sa şi a soţiei sale, Luciana, de a schimba domiciliul familiei lor. Actorul a recunoscut că a dorit să fie mai aproape şi de amicul său Ben Affleck şi soţia acestuia, Jennifer Garner, la rândul lor părinţi a trei copii. „Practic toţi prietenii noştri care au copii mici locuiesc la Los Angeles”, a mai declarat Matt Damon.