Mazăre se aşteaptă la conflicte la vîrful PSD

Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a dezvăluit ieri, într-o conferinţă de presă, că nu a votat pentru Năstase la alegerile pentru preşedinţia Consiliului Naţional al PSD. Aşa cum a promis, liderul organizaţiei judeţene a partidului nu a făcut presiuni asupra niciunui delegat al filialei pentru a vota cu Năstase sau contracandidatul lui, Dan Mircea Popescu. Dovadă stă faptul că însuşi fratele primarului, deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre, a votat pentru ca Năstase să devină preşedinte al Consiliului Naţional PSD, în timp ce viceprimarul Gabriel Stan, prim-vicepreşedinte al filialei municipale Constanţa a PSD, nu a votat nici cu Năstase şi nici cu Popescu. Mazăre a declarat că deşi Năstase are un discurs împotriva lui Băsescu ce prinde şi pe care îl apreciază, a votat împotriva lui: “Nu am nimic cu Năstase, doar că, în pragul campaniei electorale, existenţa a doi lideri puternici la vîrf, unul la partid şi altul la Consiliul Naţional, va genera în permanenţă scandal la Bucureşti. Cred că era mai bine ca problema revenirii lui Năstase să fie tranşată odată. Aşa, va rămîne în suspans pînă la primul congres naţional”. Preşedintele PSD Constanţa a subliniat că acesta este singurul motiv pentru care nu a dorit să voteze cu Năstase, amintind că, în momentul în care fostul premier a fost exclus din conducerea PSD, pe fondul anchetelor DNA, nu a fost de acord cu atitudinea partidului. “Am refuzat să fiu prezent la şedinţa în care s-a decis retragerea funcţiilor lui Adrian Năstase. Nu este normal să calci pe gît un om pus la pămînt, care are şi cîini asmuţiţi asupra lui. Nu este normal să îl sancţionezi în interiorul partidului atunci cînd este atacat atît de vehement din exterior, fără să existe vreo dovadă clară asupra faptelor de care este învinuit”, a spus Mazăre.

Noi înscrieri în PSD Constanţa

În aceeaşi conferinţă, preşedintele PSD a declarat că, spre dezamăgirea unora, sînt foarte multe persoane care se îndreaptă spre PSD Constanţa şi doresc să activeze în cadrul partidului. Unul dintre noii veniţi în partid, prof univ dr Valentin Ciorbea, care nu a mai activat înnicio formaţiune politică, a fost prezentat ieri de conducerea judeţeană a partidului, după ce a semnat adeziunea la PSD. “În ciuda a ceea ce încearcă unii să acrediteze, cum că PSD ar avea atît membri cît şi votanţi din anumite segmente ale societăţii, la Constanţa avem o formaţiune puternică de profesori universitari: Lucian Băluţ, Valentin Ciorbea, Gheorghe Mihăeşi, Nicolae Peride… Faptul că avem oameni de o asemenea valoare care intră acum în PSD înseamnă că valorile pe care le promovăm au fost apreciate la adevărata lor măsură”, a declarat Mazăre. Prof Ciorbea, care activează la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii Ovidius, a declarat că s-a decis să intre în politică alături de PSD în primul rînd datorită proiectelor sociale demarate de echipa Radu Mazăre - Nicuşor Constantinescu la Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa, fapt care, în opinia sa, demonstrează că doctrina social-democrată este cu adevărat prezentă la nivelul filialei şi se materializează în proiecte concrete. “Cel mai important proiect este cel privind ajutorul dat tinerilor pentru achiziţionarea unei locuinţe. Aşa cum a fost gîndit, acest program vine, într-adevăr, în ajutoru