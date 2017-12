Mazăre și Strutinsky, acuzați în baza presupunerii eronate a unui martor?

08:19:05 / 31 Martie 2015

Comentarii degeaba

Nu fac parte di asa zisi nevoiasi ai primarului dar justitia tre buie sase pronunte odata este vinovat sau nu Constanta are nevoie de un edil pentru toti constanteni care sa se lupte legal pentru noi sa-i nu-i fie frica deDNA.platim cele mai mari taxe locale si preturi la utilitati din tara ce se fac cu bani astia ? Multi dintre noi cu venituri modeste am ajuns in pragul falimentului.Noi romani get beget nu beneficiem de pensii de la bulgari de de bani privind stramutarea etc sau alte benefici ce au cei care sau stabilit ulterior in tara noastra Traim dintr-o amarata de pensie stabilita printr-o lege aberanta si a care-i indexare nici ace asta nu a fost respectata de guvernul Boc.Ar mai fi multe de zis pentru romanii neoasi ai tarii dar nu ia nimeni in considerare