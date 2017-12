McConaughey şi Blanchett, premiul Dorian pentru cei mai buni actori

Matthew McConaughey şi Cate Blanchett au primit premiul Dorian pentru cea mai bună interpretare, pentru rolurile din filmul ”Dallas Buyers Club”, respectiv ”Blue Jasmine”, din partea Asociaţiei Criticilor Gay din SUA. De asemenea, ”12 Years a Slave”, de Steve McQueen, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2013 de Asociaţia Criticilor Gay din SUA (The Gay and Lesbian Entertainment Critics Association, GALECA). Lungmetrajul ”La Vie d'Adèle”, de Abdellatif Kechiche, s-a impus la categoriile cel mai bun film străin şi cel mai bun film al anului despre colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală şi transsexuală. Lungmetrajul cu Daniel Radcliffe ”Kill Your Darlings” a împărţit premiul pentru cel mai puţin lăudat film al anului cu ”Short Term 12”, în timp ce comedia ”Los amantes pasajeros”, regizată de Pedro Almodovar, a primit premiul pentru cel mai bun film cu tematică gay. Printre câştigătorii premiilor decernate de Asociaţia Criticilor Gay s-a numărat şi serialul ”Girls”, desemnat cea mai bună comedie de televiziune a anului, iar ”Orange Is The New Black” şi ”Behind The Candelabra” au fost distinse cu trofeul pentru cea mai bună dramă de televiziune.

Premiul pentru cel mai bun actor într-un producţie de televiziune i-a fost înmânat actorului Michael Douglas, pentru rolul din ”Behind The Candelabra”, iar Jessica Lange a câştigat cel de-al treilea premiul Dorian, pentru rolul din serialul TV ”American Horror Story”.