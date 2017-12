Meci important pentru FC Farul

Aflată în luptă pentru promovarea în prima ligă, FC Farul Constanța dispută sâmbătă, de la ora 11.00, un meci extrem de important în duelul pentru primele poziții ale clasamentului Seriei 1, întâlnind în deplasare, în etapa a 17-a a Ligii a 2-a, pe ocupanta ultimei trepte a podiumului, Academica Clinceni. Constănțenii speră să ia cele trei puncte, chiar dacă antrenorul Constantin Gache se confruntă cu probleme de lot. Astfel, tehnicianul grupării de pe litoral nu-i va putea folosi pe atacanții Adrian Pătulea și Georgian Butoi și pe mijlocașii Vasilică Cristocea și Alexandru Grigoraș, toți accidentați. „Este un meci greu, pentru că întâlnim în deplasare una dintre contracandidatele la promovare. Avem moralul mai bun, mai ales că am câștigat clar în tur, și suntem pregătiți să învingem. Ținând cont de situația din clasament, este foarte important pentru noi să luăm cele trei puncte. În plus, împotriva formațiilor din partea superioară a clasamentului am obținut rezultate bune în prima parte a sezonului și vrem să o ținem tot așa”, a spus căpitanul Farului, Florin Pătrașcu. Echipa probabilă de start a Farului: Gudea - Băjan, Fl. Pătrașcu, D. Bratu, Barna - M. Ion, Ad. Ionescu, Nicorec, T. Bălan, C. Milea - S. Chițu.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: Rapid CFR Suceava - SC Bacău, Bucovina Pojorâta - Oțelul Galați, Dacia Unirea Brăila - ACS Berceni, Dunărea 2005 Călărași - CS Balotești. Meciul Rapid București - Gloria Buzău are loc luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1). Ceahlăul Piatra Neamț stă.

Clasament: 1. Rapid 33p (golaveraj: 21-7), 2. Călărași 30p (30-8), 3. Clinceni 30p (31-16), 4. Brăila 30p (18-14), 5. FC FARUL 25p (24-12), 6. Bacău 22p (15-18), 7. Suceava 21p (17-17), 8. Buzău 20p (16-25), 9. Berceni 16p (16-23), 10. Balotești 12p (12-20), 11. Pojorîta 11p (18-26), 12. Oțelul 9p (7-18), 13. Ceahlăul 8p (7-27).

