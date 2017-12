Meci important pentru Viitorul la Botoșani

Luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), se va disputa întâlnirea dintre FC Botoşani și FC Viitorul, una extrem de importantă pentru campioana en titre, formația constănțeană începând cursa de recuperare a terenului pierdut pentru a prinde un loc în play-off. „Avem nevoie de puncte. O deplasare grea, împotriva unei echipe care a jucat foarte bine până acum. O echipă agresivă, care este acolo, sus, pe merit. Un meci deschis oricărui rezultat. Mergem încrezători să facem un meci bun și să luăm puncte”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

„Colegii m-au primit foarte bine. Un pas mare pentru mine faptul că am fost dorit și am venit să joc la această echipă sub comanda lui Gică Hagi. Ne așteaptă un meci greu la Botoșani. Trebuie să facem jocul nostru, astfel încât să obținem punct sau puncte. Trebuie să fim concentrați, pentru că Botoșani are jucători experimentați”, a spus fundașul Răzvan Horj, completat de mijlocașul Doru Dumitrescu: „Am muncit ca să ajung la echipa mare. Fiecare meci trebuie luat în parte și trebuie câștigat. Botoșani este o echipă puternică, dar ne dorim un rezultat pozitiv la capătul unui joc bun al nostru”.

În clasament, FC Botoșani este pe locul 5, cu 20 de puncte și golaveraj 19-13, iar FC Viitorul ocupă locul 9, cu 14 puncte, golaveraj 10-10.

