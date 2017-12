Meciul România - Marea Britanie, din FED Cup, se va disputa la Mamaia

După ce în 2015 a găzduit întâlnirea din Cupa Davis dintre reprezentativele masculine ale României și Slovaciei, terenul principal de la Tenis Club IDU din Mamaia va oferi constănțenilor posibilitatea de a urmări încă o confruntare internațională de tenis de câmp. De această dată va fi vorba de duelul feminin dintre România şi Marea Britanie, din play-off-ul Grupei Mondiale II a FED Cup, care se va desfășura în zilele de 22 şi 23 aprilie. Solicitarea Federației Române de Tenis a fost aprobată de către Federaţia Internaţională de Tenis, astfel că Simona Halep poate juca din nou în fața constănțenilor, alături de Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea sau Raluca Olaru. Pentru fetele conduse de căpitanul nejucător Ilie Năstase se anunță un meci dificil, ținând cont de faptul că pentru Marea Britanie vor evolua Johanna Konta sau Heather Watson.

„Este important pentru noi că jucăm acasă şi că jucăm pe zgură. Am vorbit cu fetele şi am decis împreună că aşa este cel mai bine. Sunt convins că o să avem tribunele pline, mai ales că meciul are loc în oraşul Simonei Halep”, a declarat Ilie Năstase pentru site-ul oficial al Federației Române de Tenis.

HALEP - VEKIC, ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Simona Halep, cap de serie numărul 4 şi locul 4 WTA, o va întâlni pe croata Donna Vekic, locul 86 WTA, în turul secund al turneului Premier de la Indian Wells, California, disputat pe hard şi dotat cu premii în valoare totală de 6.993.450 de dolari. Halep nu a jucat în primul tur, în timp ce Vekic, beneficiara unui wild-card, a învins-o pe americanca Alison Riske, scor 6-3, 7-6 (7/2), după o oră şi 44 de minute de joc. Meciul dintre Halep şi Vekic este programat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Câştigătoarea va juca în turul al treilea la Indian Wells cu învingătoarea din partida Kristina Mladenovic (Franţa, 26 WTA) - Annika Beck (Germania, 61 WTA).

Simona Halep a declarat înaintea turneului american că are o „dependenţă” pe care doar tenisul o poate vindeca și că atunci când nu are competiţii, viaţa este foarte tristă.

ÎNFRÂNGERI PENTRU ȚIG, OLARU ȘI NICULESCU

Patricia Ţig, locul 99 WTA, a fost eliminată în primul tur la Indian Wells, după ce a pierdut, scor 4-6, 6-0, 4-6, împotriva columbiencei Mariana Duque-Marino, locului 112 WTA, după două ore şi 12 minute de joc. Pentru participarea în primul tur la Indian Wells, Ţig va primi un cec în valoare de 13.690 de dolari şi 10 puncte WTA. Ţig este a doua tenismenă din România eliminată în runda inaugurală la Indian Wells în turneul de simplu, după Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, care a fost învinsă de Monica Niculescu, locul 45 WTA. Niculescu va evolua în turul secund împotriva elveţiencei Timea Bacsinszky 16 WTA).

În turneul de dublu, perechea formată din Raluca Olaru şi Olga Savchuk (Ucraina) a fost eliminată în primul tur, cedând, cu scorul 1-6, 1-6, în fața cuplului Kiki Bertens (Olanda) / Johanna Larsson (Suedia), după 49 de minute de joc. Și perechea Monica Niculescu - Christina McHale (SUA) a pierdut în primul tur, scor 3-6, 6-3, 7-10, împotriva perechii Bethanie Mattek-Sands (SUA) / Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 1, după o oră şi 18 minute de joc. Prezența în primul tur la dublu la Indian Wells este recompensată cu un cec în valoare de 13.550 de dolari şi 10 puncte WTA.

